Wanneer IKEA een Zweeds symbool in een modern jasje steekt

Wie aan België denkt, denkt ongetwijfeld aan chocolade. Maar weet je wat toeristen uit Zweden meenemen? Het populairste souvenir is het Dalarnapaardje. Dit felrode houten beeldje is in de loop der jaren uitgegroeid tot hét nationale symbool van Zweden. En een ander Zweeds icoon, IKEA, maakt er zijn eigen versie van.

Van handgemaakt speelgoed …

Het verhaal begint honderden jaren geleden, in de provincie Dalarna in hartje Zweden. ‘s Winters trokken de houthakkers dagenlang de bossen in om hout te hakken. Om de lange avonden te vullen, maakten ze beeldjes uit restjes hout. Inspiratie vonden ze bij hun geliefde dier: het paard. Hun trouwe werkpaarden stonden dan ook voor kracht en moed. Een ideaal symbool voor deze houten beeldjes, die ze later met bloemmotieven beschilderden. Dit traditionele en tijdloze ontwerp spreekt na al die eeuwen nog steeds tot ieders verbeelding.

… tot een paardje met een hanenkam

De Zweedse ontwerpster Katarina Brieditis kreeg in 2002 een wel heel speciaal verzoek van IKEA: een collectie ontwerpen met deze iconische houten paardjes als inspiratie. Een eerbetoon brengen aan de Zweedse volkskunst, daar aarzelde ze geen seconde over. Zo creëerde ze onder meer textiel met motieven van Dalarnapaardjes in de meest extravagante kleuren. Maar de grootste verrassing? Dat zijn ongetwijfeld haar STOLLE houten paardjes, Katarina’s moderne interpretatie van de Dalarnapaardjes. Daar zit onder meer een punker bij en een paardje met tatoeages en een piercing!

Spelen met het traditionele imago van dit nationale symbool: een gewaagde zet van Katarina en IKEA? Absoluut. Zeker omdat de kleurrijke paardjes zonder pardon de destijds overwegend witte interieurs kwamen opfleuren. De collectie werd een groot succes. Wie de paardjes met eigen ogen heeft gezien, weet dat dit nationale symbool met het grootste respect voor de Zweedse folklore werd herwerkt.

Spreken deze paardjes jou ook aan? In Zweden vind je de traditionele Dalarnapaardjes in zowat elke souvenirwinkel. Voor de moderne versies van Katarina Brieditis moet je naar het IKEA Museum in Älmhult. Het paardje met de hanenkam en zijn vrienden zijn er nog steeds te koop. Blijf je liever in eigen land? Goed nieuws: de nieuwe HÄSTHAGE collectie, geïnspireerd op deze beroemde houten paardjes, is vanaf nu verkrijgbaar bij IKEA!

