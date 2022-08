Volvo geeft het goede voorbeeld

De transitie van verbrandings- naar elektromotoren heeft langer op zich laten wachten dan voorspeld. Nu de stroomversnelling zich heeft ingezet, verloopt de omslag sneller dan verwacht. Dat bewijst de sterk gestegen vraag naar de elektrische Volvo XC40 en C40 Recharge.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“In 2021 bedroeg het aandeel elektrisch aangedreven wagens 5 procent van onze globale verkoop, tegen het einde van het jaar mikken we op 24 procent. Tegen 2025 moet dat percentage oplopen tot 50 procent. Nu al is één op de drie bestelde Volvo’s een full electric.” Elfi Janssens, managing director van Volvo Car Belux, blikt met tevredenheid terug op het voorbije anderhalf jaar.

Waarden van Volvo

“Mijn eerdere ervaring met change helpt me bij het implementeren van de strategie van Volvo. Persoonlijk heb ik voor Volvo gekozen, niet alleen omdat het een fantastisch merk is, maar ook omdat ik mij kan vinden in de waarden van Volvo. Het feit dat Volvo verantwoordelijkheid neemt in verband met duurzaamheid en de toekomst van onze planeet spreekt me als mama van twee jonge twintigers sterk aan.”

“De klimaatverandering belangt ons allemaal aan en daarom moeten wij met zijn allen onze verantwoordelijkheid nemen. Ik ben trots dat Volvo het goede voorbeeld geeft met duidelijke doelstellingen en een concreet stappenplan. Tot 2025 zal Volvo elk jaar een nieuwe EV in de markt zetten, tegen 2030 zullen wij enkel nog elektrische wagens bouwen en tegen 2040 moet Volvo als bedrijf klimaatneutraal zijn. Elektrificatie is belangrijk in het streven naar een duurzame samenleving. Uiteindelijk gaat het daarom.”

“Elektrificatie is belangrijk in het streven naar een duurzame samenleving.”

Onderscheidend design

“Onze verantwoordelijkheid als producent bestaat erin de consument een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig elektrisch gamma aan te bieden dat ook toonaangevend is op het vlak van veiligheid en duurzaamheid. Volvo onderscheidt zich bovendien door zijn innovatief design. Ik denk dat wij met de C40 erin geslaagd zijn een hippe elektrische auto met een mooie lijn op de markt te brengen. Hij bezit alle kwaliteiten van de XC40 die onze bestseller is en voegt daar een emotionele dimensie aan toe in de vorm van subtiele accenten die het verschil maken.”

Grote klantentevredenheid

Het succes van Volvo op de Belgische markt heeft vele oorzaken. Het Zweedse merk beschikt over een ijzersterk imago op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid wat de grote loyaliteit van de klant verklaart. Volvo staat ook sterk op de belangrijke bedrijfswagenmarkt met de XC40 als absolute bestseller.

Elfi Janssens: “De XC40 behoort als SUV tot het best verkopende marktsegment, hij beschikt over de perfecte proporties, biedt value for money en munt uit door een uitstekende TCO (Total Cost of Ownership), mede dankzij drie jaar gratis onderhoud. Dat hij in Gent van de band loopt, is voor onze klanten een plus. De vierdeurs coupé C40 oogt modieuzer en spreekt een jonger en trendgevoeliger publiek aan. Volvo biedt voor elk wat wils!”

Door hun deels (XC40) of volledige elektrische aandrijving zijn deze modellen bovendien fiscaal voordelig voor wie met een bedrijfswagen rijdt.

“Met de C40 hebben we een hippe elektrische auto met een mooie lijn op de markt gebracht.”

Technische fiche Volvo C40 Recharge Gecombineerd stroomverbruik : 18-19.3 kWh/100km Gemiddelde CO 2 -uitstoot : 0 Aandrijving : voorwielaandrijving Maximum vermogen : 231pk Maximum rijbereik (WLTP) : 408-438kms Maximum laadtijd : * Laadtijd monofase wisselstroom, van 0 tot 100% (32A/16A/10A) 230V (uren) 11/21/36

* Laadtijd driefasen wisselstroom, van 0 tot 100% (16A/10A) (uren) 7/13

* Laadtijd snelladen gelijkstroom, van 10 tot 80% (150 kW/50kW) (minuten) 28/56 Accutype/accucapaciteit : Lithium-ion Topsnelheid : 160 km/u Acceleratie 0-100 km/u : 7.4 sec Instapprijs: € 52.250

Reserveer hier een proefrit met de Volvo C40.

Meer info hier.

Volg de volledige reeks hier.