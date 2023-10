Valencia: duurzaam genieten, ontdekken en beleven

Met zijn bruisende groene karakter, indrukwekkende behoud van cultureel erfgoed, heerlijke lokale gastronomie en de titel van Groene Europese Hoofdstad van 2024 biedt Valencia alle ingrediënten voor een ecovriendelijke droomvakantie.

Parque del Oeste – Valencia © Visit Valencia

Valencia: waar natuur en stad samenkomen

Valencia verwelkomt je met open armen in haar prachtige groene stadsoase met maar liefst vijf miljoen vierkante meter aan tuinen. De bekendste is de Jardín del Turia, een voormalige rivierbedding omgetoverd tot een adembenemend park dat zich door het hart van de stad slingert. Hier kan je naar hartenlust wandelen, fietsen, of gewoon ontspannen tussen het weelderige groen.

Vergeet ook niet een bezoek te brengen aan Albufera, een prachtig natuurpark met een opmerkelijke flora en fauna. Nog dieper duiken in het authentieke en groene karakter van Valencia? Ook de omliggende regio met zijn pittoreske dorpjes, schilderachtige boomgaarden en verborgen natuurjuweeltjes heeft heel wat in petto.

Duurzaamheid in het DNA

Valencia is niet voor niets verkozen tot Groene Europese Hoofdstad van 2024. Het zet volop in op duurzaamheid, met als ambitieus doel om tegen 2030 volledig CO 2 -neutraal te zijn. Er zijn ook al indrukwekkende stappen gezet richting hernieuwbare energie en groene mobiliteit.

Als bezoeker kan je bijdragen aan deze duurzame inspanningen door voor milieuvriendelijke accommodaties te kiezen en de uitstekende openbare vervoersopties te gebruiken. Of wat dacht je van de fiets? Met meer dan 160 kilometer aan fietspaden en een bijna vlak landschap is fietsen niet alleen een genot, maar ook de meest ecologische en toegankelijke manier om de stad te verkennen.

Valencia © Visit Valencia

De smaak van Valencia: gastronomie in zijn puurste vorm

In Valencia worden je zintuigen verwend. Proef de wereldberoemde paella, bereid met lokale ingrediënten zoals saffraan en verse zeevruchten. Geniet van heerlijke tapas en verfrissende horchata, een traditionele Valenciaanse drank.

Met verschillende biologische markten en duurzame restaurants, kan je in Valencia rekenen op smaakvolle, ethisch verantwoorde maaltijden die daardoor nog net dat tikkeltje lekkerder smaken.

Plaza Brujas – Valencia © Visit Valencia

Een stad die zorg draagt voor het verleden én de toekomst

Valencia heeft met zorg haar historische schatten bewaard en gerestaureerd. Dit duurzame behoud van het culturele erfgoed is niet alleen een eerbetoon aan Valencia’s rijke geschiedenis, maar ook een bewijs van haar inzet voor een bestendige toekomst.

Bezoekers kunnen wandelen door de smalle straatjes van de oude binnenstad, hun hart ophalen in de vele musea, de prachtige architectuur in de Ciudad de las Artes y las Ciencias bewonderen en deelnemen aan culturele evenementen die de tradities en geschiedenis van de stad levend houden.

Ciudad de las Artes y las Ciencias – Valencia © Visit Valencia

Valencia is niet alleen een topbestemming voor milieubewuste reizigers, het is een belichaming van een groene, duurzame toekomst. Lees alles over deze vooruitstrevende Spaanse parel op www.visitvalencia.com.