“Studentenvastgoed blijft een solide beleggingsoptie”

De vraag naar studentenkamers blijft groeien, terwijl het aanbod achterophinkt. Stijn Paredis, commercieel directeur bij Antonissen Development Group, legt uit waarom studentenvastgoed een aantrekkelijke investering is.

Hoe is het gesteld met de vraag en het aanbod van studentenkamers?

“De markt is duidelijk uit balans. Tegen 2030 zal er in België een tekort zijn van 95.000 kamers en in Antwerpen zullen dat er 4.000 zijn. Dat tekort, gecombineerd met de constante vraag, maakt van studentenvastgoed een solide beleggingsoptie. De vraag blijft groeien, niet enkel omdat er meer studenten zijn, maar ook omdat zij vaak meerdere diploma’s nastreven en langer studeren. Bovendien komen steeds meer internationale studenten naar België dankzij ons sterk onderwijsaanbod.”

Maakt enkel de constante vraag van studentenvastgoed een veilige investering of zijn er andere troeven?

“Studentenvastgoed biedt extra zekerheid. Huurders worden vaak financieel gesteund door hun ouders, wat het risico op wanbetalingen aanzienlijk verlaagt. Ons project Anversa, vlakbij de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen-Zuid, leveren we op in september 2026 en heeft een onmiddellijke huurgarantie. Verder liggen ook de instapprijzen lager dan bij andere vastgoedcategorieën, waardoor dit segment toegankelijker is voor investeerders.”

Tegen 2030 heeft België 95.000 kamers tekort. Anversa speelt daarop in, waardoor investeerders kunnen rekenen op een veilige en rendabele investering Stijn Paredis – Commercieel Directeur bij Antonissen Development Group

Welke rol speelt duurzaamheid in dit segment van de vastgoedmarkt?

“Duurzaamheid is ook voor studentenvastgoed cruciaal. Anversa draagt bijvoorbeeld met BREEAM en EDGE Advanced bovenwet telijke duurzaamheidslabels die focussen op technieken en energie-efficientie, terwijl WELL zich richt op het welzijn van de studenten in de omgeving. Naast de technieken ondersteunen kwalitatieve gemeenschappelijke

ruimtes, zoals keukens, zitruimtes en een binnentuin, het welzijn van studenten. Zo kan je studentenvastgoed toekomstbestendig maken.”

Op welke manier hangt duurzaamheid samen met het gebouwenbeheer?

“Professioneel beheer is essentieel, zeker bij een groot project als Anversa, dat 223 kamers en 30 studio’s telt. Hier gaat het niet alleen om schoonmaak of onderhoud, maar ook om het creëren van een community. Een goede beheerder organiseert evenementen en zorgt voor een fijne sfeer, wat de bezettingsgraad verhoogt. Zo koop je als investeerder niet alleen een kamer, maar zet je mee in op het welzijn van je huurders.”

