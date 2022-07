Stroomversnelling van Jaguar is indrukwekkend en veelbelovend

Met de I-PACE lanceerde Jaguar in 2018 als eerste autoconstructeur een full electric SUV. Vanaf 2025 schakelt Jaguar als eerste premiummerk volledig over op elektrische aandrijving. In afwachting zorgen attractieve hybridemodellen voor een vlotte transitie.

Jaguar heeft altijd al een pioniersrol vervuld. Als geen ander verbindt het roemrijke merk technologische innovatie, vooruitstrevend design en sportiviteit met heritage, luxe en onovertroffen Engels vakmanschap.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Stappen vooruit en hogerop

Vorig jaar heeft de nieuwe Jaguar Land Rover (JLR)-topman Thierry Bolloré het ambitieuze toekomstplan Reimagine voorgesteld dat bepaalt dat Jaguar vanaf 2025 enkel nog volledig elektrische modellen zal uitbrengen. De snelheid waarmee Jaguar de transitie doorvoert, getuigt van vastberadenheid én vertrouwen in de mogelijkheden van de nieuwe technologie.

De lessen en de technologieoverdracht uit de Formula E helpen om Jaguar opnieuw uit te denken.

Toelichting bij de visie en strategie van Jaguar verschaft Niels Burgman, senior manager Electrification & Mobility van JLR. “De lancering van de

I-PACE in 2018 vormde een eerste stap richting elektromobiliteit. Zijn verkiezing tot ‘Auto van het Jaar 2019’ heeft ons aangemoedigd op de ingeslagen weg verder te gaan. De beslissing om vanaf 2025 enkel nog full electric modellen uit te brengen, is een volgende stap naar duurzame mobiliteit. Elektrische aandrijving is daar een onderdeel van. Onze ingenieurs en designers hebben de opdracht om het DNA van Jaguar te laten voortleven in de toekomstige modellen. Die zullen er vooruitstrevend uitzien en een zeer dynamisch, comfortabel en veilig rijgedrag vertonen. De nieuwe Jaguar-modellen zullen een nog hoogwaardiger comfort- en uitrustingsniveau bezitten waardoor ze nauwer aansluiten bij de absolute topmerken in het luxesegment.”

Dienstenaanbod fors uitgebreid

Volgens Burgman heeft I-PACE de hoge verwachtingen ingelost. “Naarmate de laadinfrastructuur expandeert en de laadsnelheid en autonomie verhogen, stijgt de vraag naar elektrische auto’s exponentieel. Parallel breidt Jaguar zijn aanbod aan diensten fors uit met nieuwe technologietoepassingen en software updates over the air. Daarnaast werken wij met gespecialiseerde partners voor laadoplossingen op maat aan de klant uit en bieden abonnementsformules die vaste tarieven garanderen. De ervaring leert dat de prijzen aan de laadpaal zeer sterk kunnen verschillen. Het PIVI Pro navigatiesysteem informeert de Jaguar-rijder over de laadmogelijkheden onderweg en stippelt de meest efficiënte route uit. Op die manier effent Jaguar het pad naar elektrisch autorijden voor iedereen. Het einddoel is dat.”

Aanbod aan hybrideaandrijving verlaagt bedrijfskosten

In afwachting verheugt Niels Burgman zich over het succes van de hybridemodellen van Jaguar en zustermerk Land Rover. De verklaring ligt voor de hand. “De hybridetechnologie verhoogt de brandstofefficiëntie en vermindert het verbruik ten gunste van de Total Cost of Ownership (TCO). De mild hybrides (MHEV) zijn verkrijgbaar met zes- en viercilinder benzine- en dieselmotoren en 8-trapsautomaat, al dan niet met vierwielaandrijving. In het geval van de plug-inhybride modellen is vierwielaandrijving standaard. De capaciteit van de nieuwe batterij in de F-PACE Electric Hybrid (PHEV) is 17,1 kWh en levert daarmee een elektrisch WLTP-rijbereik tot 53 kilometer. Dat maakt het mogelijk om in 30 minuten te laden van 0 tot 80 procent. Geen enkel ander premiummerk biedt de mogelijkheid om hybride te laden aan een snellader. Omdat de F-PACE PHEV slechts 49 g/km CO 2 -uitstoot, genieten klanten bovendien tot wel 96,72% fiscale aftrekbaarheid.”

Wat zegt de autotester over de F-PACE PHEV? “Het interieurdesign en de kwaliteit van de materialen zijn top, de Active Road Noise Cancellation creëert een hemelse stilte aan boord, de rijbeleving is opwindend.”

F-PACE P400e AWD AUTOMAAT PHEV

Gecombineerd stroomverbruik : 21,6-22,3 kWh/100 km

Gemiddelde CO 2 -uitstoot : 49 g/km

Aandrijving : vierwielaandrijving

Maximum vermogen : 404 pk / 297 kW bij 5.500 t/min

Maximum rijbereik (WLTP) : 53 km elektrische actieradius

Maximum laadtijd : 0 tot 100% via AC (7 kWh laadpunt) in 2u16min en 0 tot 80% via DC (snellader) in 30 min

Bruto-accucapaciteit/ netto accucapaciteit : 17,1 kWh / 13,8 kWh

Topsnelheid : 240 km/u

Acceleratie 0-100 km/u : 5,3 sec

Instapprijs: € 77.000

Reserveer hier een proefrit met de Jaguar F-PACE PHEV

Meer info op www.jaguar.be

Volg de volledige reeks op www.knack.be/RoadtoEV