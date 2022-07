Stroomversnelling heeft Kia vleugels gegeven

Met de verkiezing van de Kia EV6 tot Auto van het Jaar 2022 viel voor het eerst een Zuid-Koreaans merk in de prijzen. Dat het om een elektrisch aangedreven model gaat, wekt geen verwondering. Elektrisch autorijden is dé toekomst.

Zuid-Korea, bakermat van de technologische vernieuwing in de autowereld. Het is wennen aan de nieuwe realiteit dat Kia in een razendsnel tempo is geëvolueerd van een meeloper tot koploper.

Van nu tot 2026 introduceert het Zuid-Koreaanse merk 11 nieuwe geëlektrificeerde modellen met onder meer de EV9, een futuristische 7-zitter.



Movement that inspires

De stroomversnelling en rebranding hebben Kia vleugels gegevens. Getuige hiervan de opmerkelijke vooruitgang en sterke positie van Kia op de concurrentiële bedrijfswagenmarkt. In geen tijd is het algemene Kia-marktaandeel in ons land gestegen van 2,9 naar 4,3 procent.

Maar het nieuws van de dag is toch dat de Niro, amper vier jaar na zijn introductie, een ingrijpende gedaantewisseling ondergaat. Marketingdirecteur Joris Peeters: “De metamorfose zorgt ervoor dat de Niro zijn bescheidenheid aflegt en geen vreemde eend in de bijt wordt binnen het gamma. Zijn uiterlijk sluit nu veel beter aan bij de nieuwe, expressieve designtaal van Kia.”

Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is dat alle Kia-modellen er voortaan hetzelfde uitzien. “De modelreeksen behouden hun eigen identiteit en demonstreren hun onderlinge verbondenheid door duidelijk herkenbare gemeenschappelijke kenmerken. Noem het eenheid door verscheidenheid.”

Naadloze overstap naar e-mobiliteit

“De Niro, compact van buiten en ruim van binnen, was én blijft een toonbeeld inzake gebruiks- en gezinsvriendelijkheid. Door zijn hoogtechnologische uitrusting, connectiviteit en duurzaamheid trekt hij nu een nog ruimere doelgroep van klanten aan.”

De eerste Niro generatie was een pionier van de e-mobiliteit, de tweede gaat nog een stap verder. Als één van de enige modellen op de markt offreert die een brede waaier aan elektrische aandrijvingen, die verder geoptimaliseerd werden: hybride elektrisch (HEV) voor wie de geëlektrificeerde markt betreedt, plug-in hybride (PHEV) voor klanten die een duurzaam woon-werkverkeer beogen en full electric (BEV) voor wie klaar is om volledig elektrisch te rijden. De Niro EV beschikt vanaf nu ook over een ‘green zone mode’. Die maakt het mogelijk om via de navigatiegegevens automatisch in EV-mode te rijden, bijvoorbeeld in de bebouwde kom.

Gebruiksvriendelijk en duurzaam

Via de Kia Connect-app kunnen Niro-eigenaars vanop afstand een laadbeurt starten en een route programmeren. Opladen wordt eenvoudiger dankzij toegang tot Kia Charge met twee gebruiksplannen die zijn afgestemd op de laadbehoeften van de klant. Vermeldenswaard in dit verband: de Niro EV beschikt over een grote WLTP-actieradius van 460 kilometer.

Exemplarisch voor het gebruiksvriendelijk karakter van alle nieuwe Kia e-modellen is de V2D-functie (Vehicle-to-Device). Die laat toe de batterij van de auto te gebruiken om andere elektrische toestellen aan te drijven. Met een vermogen van 3 kW is de V2D-functie ideaal voor buitenactiviteiten in de beroeps- of vrijetijdssfeer. Software-updates worden online (OTA) uitgevoerd, zonder dat de eigenaar hiervoor naar een werkplaats moet gaan.

Joris Peeters wijst er tot slot nog op dat “het aspect duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is voor Kia en dat het merk voor de tegenwaarde van de laadactiviteiten van zijn klanten groenestroomcertificaten koopt die worden gebruikt om hernieuwbare energie te sturen naar het elektriciteitsnet dat de laadstations bevoorraadt met groene energie.” De koploper geeft het goede voorbeeld.

Technische steekkaart Niro EV

Gecombineerd stroomverbruik : 16,2 kWh/100 km

Gemiddelde CO 2 -uitstoot : 0

Aandrijving : voorwiel

Maximum vermogen : 150 kW (204 pk) 255 Nm

Maximum rijbereik (WLTP) : 460 km

Laadtijden : 43 min (DC fast charge)

6 uur 20 min (10,5 kW Wallbox)

27 uur 30 min (AC ICCB cable)

Accutype/accucapaciteit : 64,8 kWh

Topsnelheid : 167 km/u

Acceleratie 0-100 km/u : 7,8 sec

Instapprijs: € 41.990

