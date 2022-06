STIR IT, BABY: de Paloma Pomelo en 3 andere zonnige cocktailrecepten met pompelmoes

Ben jij wel te verleiden voor een cocktailtje (of twee, drie) op een zonnige zomerdag? Dan vind je Ben jij wel te verleiden voor een cocktailtje (of twee, drie) op een zonnige zomerdag? Dan vind je hieronder de lekkerste cocktail- en mocktailrecepten (met en zonder alcohol) met dé verfrissende trendsmaak van het moment: pompelmoes.

Schweppes Selection als ideale premium mixer

Jouw partner in crime voor al je cocktails en mocktails? De Schweppes Selection-mixers! Het Schweppes Selection-gamma is een waaier aan mixers die jouw cocktails naar een hoger niveau tillen, van de traditionele gin-tonics tot de hipste nieuwe cocktailtrends. Schweppes Selection biedt het beste voor jouw cocktails en verbreedt de aroma’s van de drank waarmee je hem mixt. Het gamma werd speciaal ontwikkeld door ervaren bartenders voor cocktailliefhebbers. Want ja hoor, jij bent deze zomer jouw eigen bartender. De mixers bevatten alleen maar ingrediënten van goede kwaliteit waaruit de essentiële oliën getrokken worden om recht in de welbekende Schweppes-flesjes te gieten. Alle premium mixers bevorderen daardoor de smaak van je cocktails en mocktails én bevatten daarbij ook nog eens bubbels die lang blijven dankzij de unieke vorm van de fles. En dat betekent: genieten tot de laatste slok!

Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

Ook de kleurrijke smaak van de allernieuwste Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry is makkelijk te mixen tot de lekkerste cocktails en mocktails deze zomer. De laatste nieuwe Schweppes Selection bevat heerlijke citrussmaken, dé trendsmaak van het moment. Want als je fysiek de wereld niet kan rondreizen, dan doen je smaakpapillen het maar. Toch?

Het hoofdingrediënt van de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry is de pompelmoes, de allereerste citrusvrucht ter wereld. Hij werd ontdekt in Zuidoost-Azië en werd enkel ingezet voor feestelijke gelegenheden. Reden te meer om deze smaak te vieren in een lekkere cocktail of mocktail. Daarnaast verrijken ook Timurbessen de drank. Zijn zeldzame smaken uit de top van de Himalaya balanceren perfect tussen zoete en bittere tonen. Samen vullen de ingrediënten elkaar aan tot de perfecte drank. En de mixmogelijkheden zijn eindeloos. Gin, tequila, mezcal, rum… Allemaal smaken die perfect blenden met de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry. Hieronder vind je alvast drie makkelijke cocktail- én een mocktailrecept om deze zomer steeds de lekkerste apero op tafel te toveren.

Paloma Pomelo

Ingrediënten:

5 cl tequila

2 cl limoensap

1 cl agavesiroop

10 cl Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

IJsblokjes

Een citroenpartje

Zout

Een pompelmoespartje

Zo maak je het:

Neem er een leuk cocktailglas bij en geef het een zoutrandje. Dat doe je door het citroenpartje langs de rand van je glas te wrijven. Rol je glasrand vervolgens door het zout. Vul het glas nu volledig met ijs. Voeg eerst de tequila en dan de agavesiroop en het limoensap toe. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry bij. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen. Garneer met een pompelmoespartje.

Palomita

Ingrediënten:

5 cl pompelmoessap

2 cl agavesiroop

10 cl Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

IJsblokjes

Een citroenpartje

Zout

Zeste van een pompelmoes

Takje rozemarijn

Zo maak je het:

Neem er een leuk cocktailglas bij en geef het een zoutrandje. Dat doe je door het citroenpartje langs de rand van je glas te wrijven. Rol je glasrand vervolgens door het zout. Vul het glas nu volledig met ijs. Voeg eerst het pompelmoessap en dan de agavesiroop toe. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry bij. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen. Garneer met wat pompelmoeszeste en een vers takje rozemarijn.

Gin Pomelo

Ingrediënten:

5 cl gin

15 cl Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

IJsblokjes

Schijfje pompelmoes

Takje rozemarijn

Zo maak je het:

Neem er een leuk cocktailglas bij en vul het volledig met ijs. Voeg de gin toe. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry bij. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen. Garneer met een vers schijfje pompelmoes en een takje rozemarijn.

Pomelo Spritz

Ingrediënten:

8 cl Aperol

8 cl cava

8 cl Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

IJsblokjes

Schijfje gedroogde pompelmoes

Zo maak je het: