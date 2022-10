Stichting tegen Kanker financiert sociale projecten om het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met kanker en/of hun naasten te verbeteren

Op 23 september nodigde Stichting tegen Kanker haar donateurs en partners uit op hetevent “Beating Cancer Together”. Tijdens het event werden “Social Grants” uitgereikt aan Belgische initiatieven die bijdragen tot de verbetering van het welzijn en de levenskwaliteit van mensen met kanker en/of hun naasten. Vanaf nu trekt Stichting tegen Kanker hiervoor jaarlijks een miljoen euro uit. Ondersteuning van mensen met kanker is immers één van de drie belangrijke missies van Stichting tegen Kanker, naast de financiering van wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie.

Moderator Xavier Taveirne leidde het event in goede banen met huldiging van de laureaten, pakkende getuigenissen en een baanbrekend debat over palliatieve zorg. In de Social Village konden de aanwezigen interactief deelnemen aan workshops en activiteiten van de laureaten. Zo kon iedereen zelf beleven en ondervinden hoe de diverse gefinancierde projecten mensen met kanker en/of hun naasten ondersteunen.

“We zijn er ons van bewust dat er tal van noden zijn op het vlak van welzijn en levenskwaliteit bij mensen met kanker en hun naasten. Dat zien we op het terrein en leren we uit de gesprekken met de zorgsector en mensen met kanker. Daarom lanceert Stichting tegen Kanker vanaf 2022 jaarlijks een nieuwe projectoproep Social Grants, waarvoor we telkens een budget van minstens een miljoen euro vrijmaken. “ Els Decoster, PhD, Grants Manager

SOCIAL GRANTS: BROODNODIGE FINANCIERING

Er werden Social Grants uitgereikt aan laureaten van de projectoproep “palliatieve zorgen” die tot doel heeft bij te dragen tot de verbetering van de palliatieve zorg in België.

Naast de oproep “palliatieve zorg” werden ook Social Grants uitgereikt aan projecten met een vrij thema. Het gaat om innovatieve projecten die tegemoetkomen aan de behoeften om de levenskwaliteit van patiënten, verzorgers en naasten te verbeteren.



SOCIAL VILLAGE: ONTMOETING MET LAUREATEN EN HUN PROJECTEN

De aanwezigen konden nadien zelf deelnemen aan de activiteiten en workshops uit de verschillende sociale projecten. Stichting tegen Kanker hecht veel belang aan deze ontmoetingen, die haar donateurs en partners in staat stellen de impact van hun giften in de strijd tegen kanker persoonlijk te ontdekken en te ervaren. De getoonde projecten kwamen uit heel België.

“We zijn erg blij dat we onze donateurs en partners op evenementen als deze kunnen verwelkomen. Stichting tegen Kanker kan deze projecten om de levenskwaliteit van mensen met kanker te verbeteren enkel financieren dankzij hun vrijgevigheid. “Beating Cancer Together – Social” is voor ons een mooie gelegenheid om degenen te ontmoeten die helpen om hoop om te zetten in overwinning, en om iedereen hartelijk te bedanken voor hun steun! Dr. Eric Van Cutsem, Hoofd Afdeling Digestieve Oncologie, UZ en KU Leuven – co-voorzitter Stichting tegen Kanker

