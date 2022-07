RECEPTEN: deze 8 cocktails én mocktails worden onze favorieten voor de zomer

De zomer is in ’t land! En dat wil zeggen: nieuwe cocktails om uit te proberen. Deze drie verfrissende cocktails mét hun alcoholvrije tegenhangers zijn fantastisch lekker en helemaal niet moeilijk om te maken. Wil jij ze ook allemaal eens proeven? Naar de winkel hollen, stirren en slurpen maar! Of er gewoon eentje bestellen en genieten met je snoet in de zon op een terrasje, natuurlijk…

Schweppes Selection, de ideale premium mixer

Jouw partner in crime voor al je cocktails en mocktails? De Schweppes Selection-mixers! Dit premium gamma werd speciaal ontwikkeld door ervaren bartenders voor alle cocktailliefhebbers die thuis of achter de bar hun drankjes naar een hoger niveau willen tillen. Het Selection-gamma heeft een brede waaier aan smaken waarmee je de heerlijkste gin-tonic tot de hipste nieuwe cocktailtrends in no time op tafel kan toveren. Enkel de beste ingrediënten worden zorgvuldig geselecteerd om de aroma’s van de spirits beter tot hun recht te laten komen wanneer je ze mixt. Schweppes is ook gekend voor de langhoudende bubbels die ervoor zorgen dat je steeds kan genieten tot de laatste slok.

Paloma Pomelo | Palomita

Ingrediënten:

5 cl tequila

2 cl limoensap

1,5 cl agavesiroop

10 cl Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

IJsblokjes

Limoenschil

Zout

Een pompelmoespartje

Virgin:

5 cl pompelmoessap

2 cl agavesiroop

10 cl Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

IJsblokjes

Zout

Pompelmoesschil

Takje rozemarijn

Zo maak je het:

Neem er een leuk cocktailglas bij en geef het een zoutrandje. Dat doe je door het pompelmoespartje langs de rand van je glas te wrijven. Rol je glasrand vervolgens door het zout. Vul het glas nu volledig met ijs. Voeg eerst de tequila en dan de agavesiroop en het limoensap toe. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry bij. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen. Garneer met een pompelmoespartje en limoenschil.

Moscow Mule | Virgin Mule

Ingrediënten:

10 cl Schweppes Selection Ginger Beer

5 cl wodka

2 cl citroensap

1 cl suikersiroop

Munt

Zeste van een limoen

Virgin:

10 cl Schweppes Selection Ginger Beer

5 cl Schweppes Selection Tonic & Touch of Lime

1,5cl limoensap

Munt

Schijfje citroen

Zo maak je het:

Vul je mok volledig met ijs.

Voeg de wodka, het limoensap en de suikersiroop toe.

Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Ginger Beer bij.

Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen.

Garneer met een takje verse munt en zeste van limoen.

Brambubble | Sparkling Bramble

Ingrediënten:

10 cl Schweppes Selection Orange Blossom & Lavender

4 cl London dry gin

2 cl limoensap

1,5 cl braambessensiroop

Braambes

Citroenzeste

Munt

Virgin:

10 cl Schweppes Selection Orange Blossom & Lavender

3 cl limoensap

1,5 cl braambessensiroop

Braambes

Citroenzeste

Munt

Zo maak je het:

Vul je cocktailglas volledig met crushed ijs. Voeg de gin en het limoensap toe. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Orange Blossom & Lavender bij. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen. Garneer met een braambes, munt en zeste van citroen.

Pink Army | Virgin Army

Ingrediënten:

10 cl Schweppes Selection Hibiscus

4 cl wodka of gin

1,5 cl limoen

1,5 cl amandelsiroop

Munt

Frambozen

Zeste van een limoen

Virgin:

15 cl Schweppes Selection Hibiscus

2 cl limoensap

1,5 cl amandelsiroop

Munt

Frambozen

Zeste van limoen

Zo maak je het: