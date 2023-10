Promaz helpt bij bodemverontreiniging door een mazoutlek

Het zal u maar overkomen: een lek in uw mazouttank heeft uw bodem verontreinigd. Zo snel mogelijk de bodem saneren is de boodschap, maar geen paniek want dankzij het Promaz-fonds kunt u zowel op operationele als financiële hulp rekenen.

Silvia S. uit Seraing kan erover meepraten. Gelukkig kon ze rekenen op de perfecte oplossing voor haar probleem. “Op 20 november 2020 werd ik een sterke geur gewaar na een levering van mazout. Al snel merkte ik dat er een lek was. Ik heb onmiddellijk mijn verwarmingstechnicus opgebeld die me aanraadde om contact op te nemen met een saneringsbedrijf. Daarna ging alles heel snel. Het bedrijf liet me weten dat er een fonds (Promaz) in de maak was die zou tussenkomen bij de sanering van bodemverontreiniging door mazout, maar dat het nog niet in werking was. Ik heb me vervolgens aangemeld op de website van Promaz om op de hoogte te worden gebracht van de effectieve opstart van het fonds. Nog een geluk dat ik daar terecht kon, wat in zo’n situatie ben je toch behoorlijk van je melk.”

Silvia heeft de saneringswerken dus laten uitvoeren voordat ze de hulp kon inroepen van het fonds, dat op 1 april 2022 van start ging. U hoeft haar voorbeeld niet te volgen. Er zijn verschillende opties.

Twee mogelijkheden

Hebt u als eigenaar of als gebruiker van het gebouw saneringswerken laten uitvoeren en betaald, dan kunt u bij Promaz een financiële tussenkomst aanvragen. Maar u kunt het Promaz-fonds ook inschakelen om de sanering in uw plaats te coördineren. In dat geval komt een saneringsbedrijf de situatie ter plaatse bekijken en het verdere verloop van de operationele interventie is in hun handen. Voor particulieren stelt het Promaz-fonds, zowel voor financiële als operationele tussenkomsten, een maximumbedrag van € 200.000 (incl. btw) per interventie ter beschikking. “Er werd mij gevraagd welk bedrag gedekt werd door mijn verzekering”, aldus Silvia. “Ik heb een volledig dossier samengesteld met mijn facturen en de nodige bewijsstukken. Toch even vermelden dat mijn contactpersoon bij Promaz mij hierbij enorm goed heeft geholpen en oor had voor al mijn vragen. Temeer omdat ik niet zo sterk ben in digitale communicatie mocht ik mijn dossier zelfs aangetekend versturen in plaats van per e-mail. Alles is vlekkeloos en zonder stress verlopen.”

˝Mijn contactpersoon bij Promaz heeft mij hierbij enorm goed geholpen en had oor voor al mijn vragen.˝

Geen paniek of onzekerheid

Het Promaz-fonds komt tussen bij de sanering van bodemverontreiniging door een lekkende mazouttank of -leiding. Het fonds biedt operationele en/of financiële steun, ook voor saneringen die in het verleden werden uitgevoerd. De sanering van bodemverontreiniging kan een bijzonder dure zaak zijn en dan is een tussenkomst van het fonds meer dan welkom. “De saneringskosten bedroegen meer dan € 20.000, die bijna volledig werden vergoed. Mijn advies: informeer je zo goed mogelijk. De mensen moeten absoluut weten dat Promaz bestaat!”

Paniek is nergens voor nodig, want Promaz helpt waar mogelijk. Via de online vragenlijst kunt u nagaan of u aanspraak kunt maken op het fonds. Nog vragen? Neem gerust contact op per e-mail via info@promaz.be of telefonisch op het gratis nummer 0800 63 636 (maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u). Op de website vindt u alvast heel wat antwoorden en nuttige inlichtingen.

Voor meer info, ga naar www.promaz.be

De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord).