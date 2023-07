Play Sports is helemaal klaar voor het nieuwe voetbalseizoen

Youri Tielemans live zien scoren in de Premier League, en hem om een reactie vragen nog voor hij de kleedkamers in duikt. De Grand Prix Formule 1 in de VS vanuit de cockpit volgen. Een unieke kijk achter de schermen van RSC Anderlecht. “Play Sports is meer dan de mooiste sportmomenten live meemaken. Het is duiding, analyse, emotie en humor”, zegt hoofdredacteur Tom Gemoets.

Het nieuwe voetbalseizoen komt eraan en de journalisten en analisten van Play Sports staan te popelen. Nergens is het sportaanbod zo groot als bij het betaalpakket van Telenet, met vijf eigen kanalen, een 24/7 Golfkanaal en nog zes extra sportzenders. Met een abonnement hoef je niets te missen van de Jupiler Pro League, de Premier League, de Bundesliga, de Nederlandse Eredivisie, Ligue 1, de Europa League of de Conference League. Maar ook niets van cyclocross, Formule 1 waar ook ter wereld, basket, tennis, hockey en veel meer sporten die je hart sneller doen slaan.

Sinds hoofdredacteur Tom Gemoets als kind Thierry Boutsen door de bochten van het Formule 1-parcours zag racen, weet hij dat sport pure emotie kan zijn. “Een positieve ontlading, elke race of wedstrijd opnieuw”, zegt hij. “Dat allemaal volgen vanop de eerste rij, daar doen we het bij Play Sports voor. Of dat nu gaat om een voetbalwedstrijd van Burnley tegen Manchester City, of El Clásico in Spanje. Onze eerste rij, dat is onze studio waar onze analisten en presentatoren voor duiding en commentaar zorgen. Met de hulp van technologische spitsvondigheid, veel entertainment en humor brengen we er sport tot bij je thuis.”

Play Sports investeerde in een gloednieuwe studio. Een technologisch hoogstandje waar de statistieken letterlijk tussen de gasten op tafel verschijnen.

Tom Gemoets: “Play Sports is een premium product. Wie zich abonneert, mag kwaliteit verwachten. Daarom begonnen we vorig jaar, daags na de laatste voetbalwedstrijd in mei, met de bouw van onze nieuwe studio in Vilvoorde. De dag voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in augustus, was het werk klaar.”

“De studio is ons kloppende hart, ons huis van de sport. Andere zenders kiezen voor een volledig virtuele studio met green key, of voor een heel grote fysieke studio. Wij deden beide: een heel grote studio met een virtuele vierde wand waar we statistieken, ploegopstellingen en rechtstreekse interviews met spelers tonen. Met de hulp van augmented reality kunnen we statistieken toveren waar we willen. Op tafel, tussen de gasten. We hebben grafieken en instrumenten ontwikkeld die de Europa League en de Conference League heel behapbaar duiden. We dienen daarbij zelfs als voorbeeld voor andere buitenlandse zenders.”



Maar je moet natuurlijk ook weten waarover je het hebt, want iedereen heeft een mening over sport. Welke analisten en -journalisten staan klaar voor het nieuwe sportseizoen?

“We hebben een grote stal van deskundige presentatoren. Gewezen doelman Geert De Vlieger was een analist, maar in de handen van niemand minder dan Mark Uytterhoeven werd hij gekneed tot een bevlogen presentator. Ook Caro Houbreghts is een talent, net als Dennis Xhaët, podcasttalent en basketliefhebber in hart en nieren. Sportjournalisten Bart Raes en Bram Lambert zijn gevestigde waarden. En verwacht je aan analisten die het klappen van de zweep kennen, zoals Olivier Deschacht, Tomasz Radzinski, Dennis Van Wijk, Bob Peeters, Eric Van Meir en Frank Boeckx. Zij hoeven geen voorstelling meer voor de sport- en voetballiefhebbers.”

Wie zijn die liefhebbers? Zijn het alleen de die-hard sportfans die hun weg naar Play Sports vinden?

“We bieden diepgaande sportanalyses en duiding, zoals een sportfanaat het verwacht. Ook mensen die vooral entertainment zoeken en niet van elke sportwedstrijd op de hoogte hoeven te zijn, vinden de weg naar Play Sports. Daarom houden we ook laagdrempelige intermezzo’s over aspecten in de sport die niet voor iedereen gekend zijn. Bijvoorbeeld, over de transferpolitiek bij Manchester City.”

“Sport hoeft niet altijd serieus te zijn, daarom houden we het luchtig in de studio. De presentator duikt al eens het publiek in om de mening te vragen. Soms komen daar uitgekiende analyses uit, en dan is het aan analist Bob Peeters om het beter te doen. Een beetje humor is nooit ver te zoeken. Ook onze eigen programma’s zijn entertaining.”

De Play Sports Origninals. Zoals Mauve, een blik achter de schermen van RSC Anderlecht. Of de docureeks Belga Sport over de kantelmomenten in de Belgische sportgeschiedenis. Wat kunnen de kijkers verwachten in het nieuwe sportseizoen?

“Vanaf half september loopt er een nieuw seizoen van Mauve. Ook onze podcast MidMid komt terug. Presentatoren Sam Kerkhofs en Evert Winkelmans hebben een heel aparte kijk op het voetbal en scoren daarmee niet alleen op de zender, maar ook op Youtube en Spotify. Zelfs Kevin De Bruyne is er met plezier te gast, terwijl hij toch niet de meest gemakkelijke is om te bereiken.”

“Belga Sport komt begin volgend jaar terug met een nieuwe reeks van zes afleveringen. Het wordt weer heel straf. Het is een prestigieus en geen goedkoop programma. De kern van een sportzender is natuurlijk live sport, maar als je een kwaliteitsproduct wil zijn, moet je meer aanbieden. Er komen nog wel meer nieuwe dingen aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. De sportliefhebber zal het alvast smaken.”

Play Sports, matchwinnaar voor sportliefhebbers

Play Sports? Dat is het meest uitgebreide sportpakket in België. In de hypermoderne studio zorgen Experts Bart Raes, Geert De Vlieger en Bram Lambert voor duiding bij meer dan 350 voetbalwedstrijden uit de Premier League, Eredivisie, Serie A, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Europa & Conference League. Ze kunnen daarbij rekenen op de analyses en inzichten van onder meer Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Olivier De Schacht, Tomasz Radzinski, Kilian Overmeire en meer grote namen uit de sportwereld.

Play Sports biedt ook unieke eigen programma’s, zoals The Paddock, een F1-podcast met Sam Dejonghe en Dennis Xhaët. Belga Sport is een bekroonde documentairereeks over de belangrijke momenten in de Belgische sportgeschiedenis. Mauve biedt een exclusieve blik achter de schermen van RSC Anderlecht. En Max Vryens, Jappe Tooten en Dirk Van Nijverseel nodigen speciale gasten uit in de wielerpodcast van Play Sports: Vals Plat. Programma’s die scoren.

