Op weg naar de juiste laadoplossing

Kies je voor een elektrische wagen, dan is een laadoplossing bij je thuis een groot voordeel. Maar hoe pak je dit aan? Aangezien heel wat bestuurders nu en de komende jaren voor het eerst elektrisch rijden, is er nog veel onwetendheid over thuisladen. Met zijn laadoplossingen brengt Luminus licht in de duisternis.

Steeds meer bestuurders rijden elektrisch. Bijna een op de vier nieuwe wagens in België heeft tegenwoordig (inschrijvingen januari-september 2022) een stekker en is dus een plug-inhybride of elektrische auto. Die hebben uiteraard een geschikte laadoplossing nodig. Luminus kan hierbij helpen door bij jou een laadpunt te installeren.

“Een laadpunt thuis is zeker een groot gemak”, zegt Monia Falci, Electric Mobility Operations Manager bij Luminus. “Het is alsof je thuis een eigen tankstation zou hebben. Je hoeft je helemaal niet te verplaatsen én je weet op voorhand hoeveel het laden kost, want het is jouw energietarief. Bij een publieke laadpaal verschillen de tarieven naargelang de provider. Als je zonnepanelen hebt, kun je bovendien je verbruik optimaliseren. Als je er geen hebt, kun je nog altijd ‘s nachts laden aan een goedkoper tarief. Je auto thuis opladen, biedt dus veel voordelen.”

Kan een laadpunt ook bij jou?

De vraag is natuurlijk of een laadpunt ook bij jou thuis mogelijk is. Meestal is het antwoord positief. “Het is belangrijk dat je thuis een conforme elektrische installatie hebt, want na de plaatsing van het laadpunt volgt een verplichte keuring. We stellen altijd enkele vragen aan de klanten om de situatie in kaart te brengen. We bekijken eerst het laadvermogen van je huidige installatie. Samen met de boordlader van je auto en het type laadpaal bepaalt dit hoe snel je kunt laden”, legt Monia uit.

Sneller is niet altijd beter

De meeste elektrische installaties in Belgische woningen zijn eenfasig (in plaats van het snellere driefasige systeem), maar volgens Monia vormt dat helemaal geen probleem. Vanaf 1 januari 2023 voert Vlaanderen het capaciteitstarief in, wat betekent dat de netkosten berekend worden op basis van je hoogste kwartierpiek van de maand. “Het is vooral belangrijk om je elektriciteitsverbruik te spreiden. Efficiënt laden is beter dan snel laden. Eenfasig kun je trouwens nog altijd aan 7,4 kW laden, wat voor veel auto’s ruim voldoende is. Dit hoeft je dus zeker niet tegen te houden om een laadpaal te installeren.”

Bij Luminus kiezen de meeste klanten voor een slimme laadpaal, die zijn laadtijd en laadvermogen kan laten variëren. “We bieden verschillende modellen met tal van functies aan”, zegt Monia. “Bijvoorbeeld om je verbruik te optimaliseren met zonnepanelen. Of voor load balancing, waarbij de laadpaal rekening houdt met andere stroomverbruikers in je woning en het piekverbruik kan spreiden zodat het capaciteitstarief voordeliger uitvalt. Veel klanten vinden het interessant om met de app van hun slimme laadpaal het verbruik op te volgen. Bij een geconnecteerde laadpaal kunnen we met split billing de facturatie van de laadkosten splitsen voor bedrijven die laadpalen laten installeren bij hun medewerkers. Van energiecontract tot laadpaal, bij Luminus vind je het volledig pakket.”

“De connectiviteit vind ik super”

Hannelore Blomme, Campaign Manager B2C bij Luminus, heeft sinds kort een slim laadpunt thuis. 153 Luminus-medewerkers rijden nu al met een elektrische bedrijfswagen en nog eens 181 collega’s ontvangen er binnenkort een. Haar Volvo V60 diesel ruimde plaats voor de 100 procent elektrische ŠKODA ENYAQ iV 80 met een rijbereik van 532 kilometer.

“Het ruime rijbereik was voor mij een belangrijke parameter. De strategie van Luminus is om het volledige wagenpark te elektrificeren. Daar sta ik volledig achter. Nu nog een fossiele wagen kopen, is niet meer van deze tijd. Ik wilde mijn steentje bijdragen door minder CO 2 uit te stoten en was dus enthousiast om op de kar te springen”, vertelt Hannelore.

Slim laadpunt

De eerste weken gebruikte Hannelore nog een stopcontact, nu heeft ze een eigen laadpunt. “Dat is de beste oplossing op lange termijn. Ik laad de wagen maar tot 80 procent op voor de levensduur van de batterij, tenzij als ik de dag erna een lange rit gepland heb. Mijn auto gebruik ik vooral voor korte ritten naar de crèche, het station, de winkel of familie. Ik laad twee of drie keer per week. Het slimme laadpunt houdt hierbij rekening met andere verbruikers in mijn huis. Via een app kan ik onder meer de laadsnelheid instellen.”

“De connectiviteit vind ik super”, zegt Hannelore. “Vanuit je luie zetel kun je ’s morgens de verwarming al inschakelen. Ik moet dus nooit meer met mijn baby’tje in een koude auto stappen of ijs van m’n ruiten schrapen. Dit kan ik allemaal vanop afstand klaarzetten.”

Hannelore ziet in haar omgeving steeds meer interesse in elektrisch rijden. “Veel vrienden en familieleden vragen me hoe dat werkt, elektrisch rijden en laden. Je merkt dat mensen erover praten. Ze hebben alleen nog een duwtje in de rug nodig om zelf de stap te zetten.”

