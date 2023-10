Een goede successieplanning begint met stilstaan bij uw huidige situatie

Een goede planning uitwerken voor uw nalatenschap veronderstelt dat u weet wat uw huidige situatie inhoudt. “Als estate planner zorgen we ervoor dat u helemaal up to date bent”, zeggen Pieter Haine en Astrid Dutré van Nagelmackers.

Welke vragen rond vermogensplanning krijgt het team Estate & Tax Planning bij Nagelmackers voornamelijk?

Pieter Haine: “Elke familie is uiteraard uniek. Belangrijk is dat men zaken die in het verleden reeds geregeld werden, even goed bekijkt. Vaak staat men onvoldoende stil bij veranderingen op persoonlijk vlak, of de wijzigingen op wetgevend en fiscaal vlak. Is uw huwelijkscontract bijvoorbeeld nog up-to-date? Bij de start van uw huwelijk had u misschien nog geen kinderen en nu wel. Of is de clausule ‘langst leeft al (LLA)’ misschien achterhaald en opteert u beter voor het keuzebeding, waarbij er veel meer flexibiliteit is? Soms is er zelfs geen huwelijkscontract en is het net zinvol om er een op te maken.”

Ook het testament verdient het om onder de loep te worden genomen?

Astrid Dutré: “Een testament is een hoogstpersoonlijk document waarbij de nalatenschap wordt geregeld. Doorheen de tijd kan het zijn dat het niet meer voldoet aan de wensen die destijds werden geuit. Misschien hebt u destijds bij de opmaak van uw testament uw kleinkinderen bij naam opgesomd, en zijn er inmiddels nog kleinkinderen bijgekomen. Of u vermelde uw ex-partner bij naam, in plaats van te spreken over ‘uw echtgenoot/echtgenote’?”

Pieter Haine: “Datzelfde geldt overigens voor uw verzekeringscontracten. Het is zinvol om tijdig te controleren of de begunstigingsclausules in uw verzekeringscontracten nog actueel zijn. Weet ook dat de wetgeving omtrent het duolegaat in Vlaanderen is gewijzigd. Het fiscale voordeel werd afgeschaft, maar u kan nog steeds een goed doel in uw testament opnemen. Misschien hebt u nog een oud duolegaat in uw testament staan.”

Astrid Dutré: “In Brussel en Wallonië is een duolegaat nog steeds mogelijk, al is anticiperen op een mogelijke wijziging misschien aangeraden.”

Zolang u gezond van geest bent, kunt u zelf alle handelingen voor het beheer van uw vermogen stellen. Maar wat als uw mentale gezondheid achteruitgaat?

Pieter Haine: “U kan een zorgvolmacht opstellen. In de zorgvolmacht ligt de klemtoon op het beheer van uw vermogen maar deze kan ook beperkte handelingen met betrekking tot uw persoon bevatten. Het is een vrij recent document, maar het evolueert wel snel. Wanneer de notaris een ontwerp voor uw zorgvolmacht heeft opgemaakt, is het steeds verstandig om die tekst ook voor te leggen aan uw financieel adviseur. Wij kijken met een pragmatische blik naar het juridische document en kunnen eventueel nog praktische verfijningen toevoegen.”

De bewijsvoering is cruciaal bij successie?

Astrid Dutré: “Het is belangrijk om de bewijzen van de gebruikte planningsinstrumenten bij te houden zodat ze juridisch en fiscaal juist toegepast kunnen worden tot en bij het overlijden van de betrokken partijen. De digitale kluis IZIMI is een goede manier om die documenten te bewaren. Vergeet ook niet dat banken rekeninguittreksels slechts tien jaar bewaren. Hou dus zeker een kopie bij van je rekeninguittreksels. Om de uitvoering van een testament te garanderen, is het dus essentieel om het voor uw notaris op te stellen of het aan hem toe te vertrouwen. De notaris zal het testament dan laten registreren in het Centraal Register voor Testamenten (CRT).”

Hoe past een maatschap in de successieplanning?

Pieter Haine: “Een maatschap is een onderhands contract tussen de schenkende ouders en hun kinderen. Als u geen vastgoed inbrengt hoeft u dus niet naar de notaris om een maatschap op te richten. Voor wie reeds een maatschap heeft is het belangrijk om weten dat u rekening moet houden met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat sinds 1 mei 2019 van kracht is. Alle bestaande vennootschappen, dus ook de maatschap, moeten vóór 1 januari 2024 hun statuten aanpassen aan de bepalingen van de nieuwe vennootschapswetgeving.”

