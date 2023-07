Nieuwe Volvo EX30 bewijst dat kleiner niet minder is

De nieuwe EX30 mag dan de kleinste SUV van het merk zijn, hij is daarom niet minder Volvo. Met zijn volledig elektrische aandrijving en toegankelijke prijs is de Volvo EX30 misschien wel de ideale wagen op het ideale moment. De ambities zijn in ieder geval groots.

Na de XC40 Recharge, C40 Recharge en EX90 wordt de nieuwe EX30 het vierde 100 procent elektrische model van Volvo. En zeker niet het laatste. “Het past binnen onze elektrificatiestrategie om elk jaar een nieuw elektrisch model te lanceren”, zegt Elfi Janssens, Managing Director van Volvo Car Belux. “Tegen 2030 willen we overal 100 procent elektrisch zijn. In België lukt dat wellicht enkele jaren vroeger, als we aan hetzelfde tempo blijven elektrificeren. Vandaag is 40 procent van onze orders al volledig elektrisch.”

De volledig elektrische EX30: compact formaat, grootse ambities.

Dankzij de EX30 zullen heel wat nieuwe bestuurders de voordelen van elektrisch rijden ontdekken. “De EX30 is de ideale wagen voor de modebewuste consument en spreekt een breed publiek aan, als eerste wagen voor Gen Z of als tweede wagen in het gezin bijvoorbeeld. Bovendien is de EX30 zeer geschikt als bedrijfswagen. Met een instapprijs van 38.990 euro (incl. btw) is de EX30 ook zeer interessant voor privéklanten die het genot van elektrisch rijden willen ervaren.”

Zo veilig als elke Volvo

Qua veiligheid heeft de EX30 alles wat je van een Volvo mag verwachten. Zo heeft Volvo nieuwe sensoren ontwikkeld, die ook zwakke weggebruikers beschermen. De EX30 waarschuwt je dat er een fietser aankomt wanneer je de deur opent. Deze technologie vermijdt de klassieke deurongevallen. De nieuwe Park Pilot Assist identificeert dan weer beschikbare parkeerplekken en helpt je volledig automatisch te parkeren. “Hiermee kun je alle soorten parkeerplaatsen de baas. Parkeren wordt een fluitje van een cent”, verzekert Elfi Janssens.

“De EX30 is de ideale wagen voor de modebewuste consument en spreekt een breed publiek aan.” Elfi Janssens, Managing Director van Volvo Car Belux

Soundbar

De Volvo EX30 is vanbinnen een praktische en sfeervolle wagen. “Dankzij de vlakke vloer heb je een ruimtelijker gevoel dan in een wagen met verbrandingsmotor. Terwijl de luidsprekers normaliter in de deuren zitten, heeft de EX30 één brede soundbar onder de voorruit. Het voordeel is dat er minder materiaal nodig is en extra opbergruimte ontstaat in de deuren. De decoratiepanelen kunnen uitgevoerd worden in gerecycleerde jeans en zien er echt mooi uit. Zeer fashionable is de sfeerverlichting met verschillende thema’s, zoals een Scandinavisch landschap dat meer rust brengt in het interieur”, klinkt Elfi Janssens enthousiast.

Centraal op het dashboard staat een moderne tablet van 12,3 duim waarmee je de belangrijkste functies van de EX30 bedient. Google Maps (voor navigatie) en Google Assistant (voor spraakcommando’s) zijn rechtstreeks geïntegreerd in het infotainmentsysteem. En de EX30 heeft nog meer toptechnologie. Zo kun je via de EX30-app op je smartphone een digitale sleutel delen met vrienden of familie.

Duurzaam

Technologie staat ook ten dienste van het milieu, een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de Volvo EX30. Blockchaintechnologie brengt de herkomst van kritieke grondstoffen voor de batterij in kaart. Zo weet je zeker dat jouw Volvo gebouwd is met grondstoffen van verantwoorde bronnen. 25 procent van het aluminium en 17 procent van het staal in de EX30 is gerecycleerd. “De EX30 heeft de kleinste koolstofvoetafdruk van alle Volvo-modellen tot nu toe”, zegt Elfi Janssens. “Ons kleinste model is dus een grote stap voorwaarts om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.”

“Ons kleinste model is een grote stap voorwaarts om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.” Elfi Janssens, Managing Director van Volvo Car Belux

Tot 480 km

Dankzij verschillende batterijtypes kies je de EX30 die het best bij jouw rijprofiel past. De EX30 Single Motor Extended Range haalt een mooi maximaal rijbereik van 480 km op een batterijlading. Ben je op zoek naar topprestaties? De EX30 Twin Motor Performance met vierwielaandrijving kroont zich tot snelste Volvo ooit door in 3,6 seconden naar 100 km/u te spurten. Je hoeft dus niet groot te zijn om snel te zijn. Goed nieuws is dat de EX30 ook snel leverbaar wordt: je kunt hem nu al bestellen. De eerste exemplaren rijden in het eerste kwartaal van 2024 op de Belgische wegen en staan dan ook bij de Volvo-verdelers.

De EX30 heeft de kleinste CO₂-voetafdruk van alle Volvo-modellen.

