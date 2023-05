Nieuwe Volkswagen ID.3 zorgt voor stroomversnelling bij bedrijfswagens

Steeds meer bedrijfswagens rijden volledig elektrisch. Eén van de meest gekozen modellen is de Volkswagen ID.3 en daar zijn goede redenen voor. Nu schakelt Volkswagen nog een versnelling hoger, met onder meer een verfijnd exterieurdesign, nieuwe software en een verbeterd interieur. Wordt de nieuwe ID.3 jouw volgende bedrijfswagen?

De fleetmarkt is volop in beweging en dat ziet ook Volkswagen in zijn bestellingen. “We merken dat steeds meer bedrijven resoluut kiezen voor elektrische wagens omdat ze fiscaal interessant zijn en om ecologische redenen”, vertelt Noam Grootvriendt, fleetmanager van Volkswagen Import. “Door de gewijzigde autofiscaliteit, waarbij de fiscale voordelen voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor besteld vanaf 1 juli 2023 geleidelijk dalen, zijn elektrische bedrijfswagens interessanter dan ooit. Vanaf 2026 genieten alleen nog emissievrije wagens van het fiscale gunstregime. De toekomst van onze mobiliteit is dus duidelijk elektrisch. Volkswagen is klaar om die uitdaging aan te gaan en de ideale partner voor deze transitie.”

Populaire ID.3

Eén van de drijvende krachten achter de elektrificatie is de Volkswagen ID.3, de volledig elektrische vijfdeurs in het Golf-segment. Met dit model begon Volkswagen het elektrische ID.-gamma, dat alsmaar blijft groeien. De Volkswagen ID.3 behoort met 1.217 nieuwe inschrijvingen in het eerste kwartaal van 2023 tot de drie populairste puur elektrische wagens in België, volgens automobielfederatie FEBIAC. Volkswagen vond de tijd rijp om de ID.3 op diverse vlakken nog te verbeteren.

Wat is nieuw?

De ontwerpers fristen het design op. Hoe je de nieuwe ID.3 gemakkelijk herkent? Vooraan heeft hij een nieuwe bumper en de motorkap oogt langer omdat de zwarte strip onder de voorruit verdween. Achteraan licht het in de achterklep geïntegreerde deel van de lichtblokken nu ook op. Nieuwe kleuren zoals Dark Olivine Green zorgen voor een frisse touch.

Het interieur van de nieuwe ID.3 verhoogt het kwaliteitsgevoel en bevat geen dierlijke materialen. Voor de deur- en stoelbekleding gebruikt Volkswagen het microvezelmateriaal ArtVelours Eco, een stof die voor 71 procent gerecycleerd is. In het midden van het dashboard vind je standaard een groot aanraakscherm van 30,5 centimeter (12 inch) om het navigatiesysteem, de telefoonfuncties, de media, de rijhulpsystemen en de voertuiginstellingen te regelen.

De nieuwe ID.3 is uitgerust met de nieuwste generatie software, die vanop afstand (over-the-air) updates ontvangt. Zo blijft jouw ID.3 altijd actueel. Ook goed gezien: de intelligente routeplanner plant op lange trajecten de nodige laadstops om de bestemming zo snel mogelijk te bereiken, op basis van actuele verkeersinformatie en het laadniveau van de batterij. De laadstops worden dynamisch geëvalueerd op basis van het vermogen en de beschikbaarheid van de laadstations. En over laadstations gesproken: dankzij de laadoplossingen van EDI (Electric by D’Ieteren) heeft jouw ID.3 alles wat je nodig hebt, van een slimme laadpaal tot een laadpas met toegang tot meer dan 450.000 publieke laadstations verspreid over meer dan 25 landen in Europa.

Interessante Business-versie

Met de opties die de klanten in België het meest kiezen, heeft Volkswagen de aantrekkelijke Business-uitvoering ontwikkeld. Die biedt niet alleen een mooi financieel voordeel, maar ook meer comfort en uitrusting. Denk bijvoorbeeld aan Park Assist Plus (inparkeersysteem en parkeersensoren voor en achter), camera’s die de omgeving rond de auto in beeld brengen (Area View), de telefoonaansluiting met inductielader en Bluetooth, het sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless-Access) enzovoort. Resultaat: een ID.3 met een hoge restwaarde en een uitstekende verhouding tussen de prijs en de uitrusting. Voeg daar nog een laag Voordeel Alle Aard en 100 procent fiscale aftrekbaarheid aan toe en het is duidelijk dat de nieuwe ID.3 wel zeer interessant is als bedrijfswagen.

De nieuwe Volkswagen ID.3 is nu al bestelbaar.

