Nieuwe Peugeot E-308 is de ideale elektrische bedrijfswagen

Met de 308 heeft Peugeot al jarenlang een sterkhouder voor fleetrijders in zijn gamma. De nieuwste generatie van deze compacte middenklasser valt op door zijn technologie, rijplezier, comfort en dynamisch design. En daar komt nu nog een sterke troef bij: een 100 procent elektrische versie. De nieuwe Peugeot E-308 profileert zich als ideale allrounder.

Het volledig elektrische gamma van Peugeot blijft groeien. Met de vijfdeurs hatchback E-208 speelt de Franse constructeur een belangrijke rol in de elektrificatie van het B-segment. Daar kwam recent de compacte SUV E-2008 bij. Vandaag richt Peugeot zijn pijlen op het hogere C-segment, waar heel wat fleetrijders van hun werkgever mogen ‘shoppen’. Door de gewijzigde fiscaliteit sinds 1 juli 2023 valt de keuze steeds vaker op een volledig elektrische bedrijfswagen. De lancering van de gloednieuwe Peugeot E-308, die beschikbaar wordt als vijfdeurs en break (SW), valt dus op het perfecte moment.

Nieuwe elektromotor

De nieuwe Peugeot 308 geeft je voortaan de keuze tussen plug-in hybride, benzine, diesel of elektrisch. Als plug-in hybride (met 180 of 225 pk) is de Peugeot 308 al zeer populair op de fleetmarkt en ook de E-308 oogt veelbelovend met zijn fiscale aftrekbaarheid van 100 procent. De E-308 wordt aangedreven door een nieuwe elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk) en een onmiddellijk beschikbaar koppel van 260 Nm. Ook de batterij, die in 30 minuten oplaadt van 20 tot 80 procent aan een publiek laadpunt van 100 kW, is van een nieuwe generatie. Een driefasige boordlader (11 kW) is standaard.

Met een gemiddeld verbruik van 12,7 kWh/100 km blijkt de E-308 opvallend efficiënt. Hiermee is een rijbereik van meer dan 400 km mogelijk (WLTP-cyclus), afhankelijk van het uitrustingsniveau. Om het energieverbruik zo goed mogelijk te beheren, kun je als bestuurder de rijmodus kiezen (Eco, Normal en Sport) en zelfs extra energie terugwinnen door met de Brake-modus sterker te vertragen wanneer je het gaspedaal loslaat.

i-Cockpit

Uiteraard behoudt de E-308 alle troeven die van de nieuwe 308 een succes gemaakt hebben, zoals de Peugeot i-Cockpit met compact stuurwiel, digitaal head-updisplay in 3D (op GT) en centraal aanraakscherm van 10 duim. Met de MyPeugeot-app op je smartphone kun je onder meer vanop afstand een oplaadbeurt plannen. De smartphone-app Free2Move e-solutions is dan weer erg handig om je reis te plannen, want je ziet meteen waar je de E-308 kunt opladen langs het traject.

Meer weten over de nieuwe Peugeot E-308 en E-308 SW? Surf snel naar www.peugeot.be