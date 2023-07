Nieuwe Peugeot E-2008 maakt elektrisch rijden aantrekkelijk

Bij de compacte SUV’s van het B-segment behoort de Peugeot 2008 al enkele jaren tot de bestverkopende modellen. Een groot voordeel is dat je hem ook kunt bestellen als volledig elektrische E-2008. Een grondige update, een groter rijbereik en de nieuwe fiscaliteit voor bedrijfswagens geven de E-2008 nu een extra boost.

De elektrificatie van Peugeot is volop aan de gang en begon met de kleinere modellen in het gamma. “In tegenstelling tot veel andere merken, volgen we een bottom-upstrategie omdat het voor ons belangrijk is dat elektrische wagens bruikbaar en toegankelijk zijn voor het brede publiek”, zegt Didier Blokland, PR-verantwoordelijke van Peugeot in ons land. “Peugeot heeft vandaag met de vijfdeurs hatchback E-208 en de compacte SUV E-2008 een sterk aanbod in het hart van het B-segment. De volgende stap wordt de E-308 en daarna de E-3008.”

Populair als bedrijfswagen

De E-2008 is sinds 2019 de pionier van de elektrificatie in zijn segment. Net als zijn broertjes met verbrandingsmotor valt hij in de smaak. Peugeot bouwde intussen al meer dan 75.000 exemplaren van de elektrische SUV. Binnen het gamma van de 2008, waarvan al bijna 700.000 stuks van de band rolden, wordt de E-2008 alsmaar belangrijker.

“Je kiest eerst een Peugeot die bij jouw noden aansluit en dan de aandrijflijn die past bij hoe je je wagen wilt gebruiken.”

Kijken we bijvoorbeeld naar de Belgische verkoopcijfers van de 2008, dan steeg het aandeel van de E-2008 bij de zakelijke klanten van 22 % in 2022 naar 37 % in de eerste maanden van 2023. De E‑2008 wordt dus alsmaar populairder als bedrijfswagen. En door de gewijzigde fiscaliteit sinds 1 juli krijgt hij ongetwijfeld nog een extra impuls. “Veel bestuurders die in de markt waren voor een plug-in hybrid stappen nu over op een volledig elektrische bedrijfswagen.”

De Peugeot E-2008: nieuw design en verbeterde prestaties met een actieradius tot 406 kilometer.

Eerst Peugeot, dan elektrisch

De nieuwe 2008 biedt je de keuze tussen verschillende aandrijfvormen: benzine (PureTech 100 pk en PureTech 130 pk), diesel (BlueHDi 130 pk EAT8), elektrisch (E-2008) en vanaf 2024 ook een nieuwe 48V hybrid. “Je kiest eerst een Peugeot die bij jouw noden aansluit en dan de aandrijflijn die past bij hoe je je wagen wilt gebruiken”, vertelt Didier Blokland. “Dat leek ons logischer dan aparte modellijnen te bouwen op basis van de aandrijving. Bij de volgende generatie modellen zal het ontwerp in de basis wel elektrisch zijn. In 2030 verkoopt Peugeot alleen nog 100 % elektrische personenwagens op de Europese markt.”

Meer vermogen, groter rijbereik

In de nieuwe Peugeot E-2008 zorgen tal van rijhulpsystemen en camera’s voor veiliger rijden en manoeuvreren.

De vernieuwde Peugeot E-2008 pakt nu uit met een sterkere elektromotor. Het maximumvermogen stijgt met 15 % (van 136 naar 156 pk), terwijl de batterij wordt uitgebreid (van 50 naar 54 kWh). Dankzij de betere efficiëntie gaan de sterkere prestaties gepaard met een groter rijbereik van 406 km (WLTP), tegenover 345 km vroeger. “De autonomie stijgt boven de 400 km, een belangrijke psychologische drempel. De elektromotor van de E-2008, die intussen in de E-208 en E-308 werd overgenomen, is een van de efficiëntste van de markt. Uit praktijktesten komt ook naar voren dat het opgegeven verbruik zeer dicht bij de realiteit ligt en dat we daar best in class zijn. Door het compacte batterijpakket behoudt de E-2008 bovendien een snedig weggedrag”, vertelt Didier Blokland.

Sexy design

Peugeot werkte niet alleen aan de elektrische aandrijving, maar ook aan het design. “Een elektrische wagen mag ook sexy zijn. Bij Peugeot noemen we dat graag de allure die het model uitstraalt. Het design van de 2008 komt nu nog sterker tot uiting. Zo wordt aan de voorkant de lichtsignatuur met drie ‘klauwen’ uitvergroot. Dit onderscheidt Peugeot van alle concurrenten.”

“De E-2008 is ideaal als je een polyvalente elektrische wagen zoekt en meer ruimte nodig hebt dan in een compacte stadswagen.”

Ook typisch Peugeot is de i-Cockpit, met instrumenten op ooghoogte boven het compacte stuurwiel. In het interieur vind je een hele reeks technologische verbeteringen. Het infotainment kreeg een upgrade, elke 2008 heeft nu een centraal aanraakscherm van 10 duim, er zijn nieuwe parkeerhulpcamera’s met HD-beeld en noem maar op.

“De E-2008 is ideaal als je een polyvalente elektrische wagen zoekt en meer ruimte nodig hebt dan in een compacte stadswagen. Qua afmetingen en binnenruimte leunt de E-2008 dicht aan hij het hogere C-segment. Bovendien staat de afwerkingsgraad op een zeer hoog niveau”, besluit Didier Blokland.

