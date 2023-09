Nieuwe elektrische berline Volkswagen ID.7 verlegt grenzen met indrukwekkend rijbereik

Een volledig elektrische berline met het comfort, de ruimte en het rijbereik voor lange ritten? Daar zitten ongetwijfeld heel wat bestuurders en gezinnen op te wachten. Met de nieuwe ID.7 heeft Volkswagen misschien wel het perfecte antwoord in huis. Deze nieuwkomer is een belangrijke stap voorwaarts in de elektrificatie.

De elektrificatie van de automarkt in België is volop bezig. In de eerste helft van 2023 steeg het marktaandeel van de nieuwe elektrische auto’s alweer met 6,2 procent en ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn positief. De nieuwe fase in de fiscaliteit van bedrijfswagens sinds 1 juli 2023 geeft de volledig elektrische modellen ongetwijfeld een boost. Cruciaal voor een geslaagde transitie is natuurlijk dat meer modellen beschikbaar worden die beantwoorden aan de behoeften van de klanten.

Lange trajecten

Een gat in de markt is bijvoorbeeld een elektrische gezins- en reisberline met een groot rijbereik. Volkswagen speelt hierop in met de introductie van de nieuwe ID.7, een praktische vijfdeursberline van bijna vijf meter lang die over de juiste troeven lijkt te beschikken. Volkswagen heeft er namelijk voor gezorgd dat de ID.7, die leverbaar wordt in twee batterijvarianten, zeer geschikt is voor lange trajecten.

De ID.7 Pro S met een batterij van 86 kWh (nettocapaciteit) – de grootste batterij ooit in een elektrische Volkswagen – biedt naar verwachting een maximaal rijbereik van ongeveer 700 km. En dat maakt deze elektrische auto dagelijks bruikbaar voor de meeste automobilisten. De ID.7 Pro met een batterij van 77 kWh (nettocapaciteit) haalt, volgens de prognoses van Volkswagen, een maximaal rijbereik van 620 km.

Zeer gestroomlijnd

Het grote rijbereik van de ID.7 is niet alleen te danken aan de grote batterijpakketten, maar ook aan de uitstekende stroomlijn van het model. De voorkant is grotendeels gesloten en valt op door de sculpturale motorkap en de ledkoplampen, met een fijne ledbalk voor de dagrijlichten en de richtingaanwijzers. Achteraan benadrukken horizontale lijnen de breedte van de auto. Het meest dominante element is een dwarse ledstrip die zich uitstrekt tot in de afgeronde ledachterlichten.

De ID.7 is het meest aerodynamische model uit de elektrische ID.-familie van Volkswagen. “Bij het ontwerpen van de ID.7 lag de nadruk meer op aerodynamica dan bij vrijwel elk ander model. Dat zie je aan de lage voorkant, de vloeiende overgang naar de motorkap en de opstelling van de voorruit. De coupéachtige dakvorm en de taps toelopende achterzijde zijn ook ontworpen voor ideale aerodynamische prestaties”, vertelt Volkswagen-ontwerper Daniel Scharfschwerdt.

Mooi interieur

De grote elektrische berline van Volkswagen verwelkomt zijn inzittenden in een volledig nieuw en hoogwaardig interieur. Zoek niet naar een klassiek instrumentenbord met wijzerplaten, want de ontwerpers kozen voor een modernere aanpak met een klein instrumentenbord voor de bestuurder en standaard een head-updisplay met augmented reality. Dat projecteert nuttige gegevens (snelheid, wegmarkeringen, navigatiepijlen enzovoort) op de voorruit, mooi binnen het gezichtsveld van de bestuurder.

Centraal staat een aanraakscherm (15 duim) voor het infotainmentsysteem, dat verdeeld werd in twee permanent zichtbare aanraakbalken en een hoofdscherm, dat je naar wens kunt personaliseren met de miniaturen van de belangrijkste apps. Ook handig: veel functies kun je met de spraakassistent IDA bedienen (sfeerverlichting, rijprofielkeuze, radio enzovoort). De spraakassistent kan ook de betekenis van een zin interpreteren. Zo reageert de ID.7 op het verzoek ‘Toon me de sterren’ door het slimme glazen panoramadak elektronisch in zijn transparante stand te plaatsen.

ID.7 Business

De Volkswagen ID.7 heeft dus heel wat troeven voor wie op zoek is naar een ruime, moderne elektrische berline die grote afstanden kan afleggen. Volkswagen kondigde ook al een ID.7 GTX aan, die een sportiever uiterlijk biedt met onder meer een zwart glanzend dak en verduisterde ruiten. En wie houdt van veel uitrusting voor een goede prijs zit goed bij de Business-uitvoering van de ID.7, voorzien van de opties die de klanten in België het meest bestellen.

De nieuwe Volkswagen ID.7 is nu al bestelbaar: ontdek hem hier.