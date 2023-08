Nieuwe DS 9 E-Tense biedt summum van Franse luxe

Frankrijk heeft een lange traditie qua luxe en innovatie, ook in de autosector. Wie herinnert zich de legendarische DS uit 1955 niet? Vandaag belichaamt de DS 9 E-Tense het beste wat Frankrijk in huis heeft. Voor modeljaar 2023 krijgt de elegante premiumsedan onder meer een nieuw multimediasysteem en exclusieve interieurafwerkingen.

Wie op zoek is naar een luxewagen denkt misschien eerst aan de bekende Duitse merken. Maar gelukkig bestaan er alternatieven voor wie houdt van persoonlijkheid en klasse, zoals DS Automobiles. Het Franse premiummerk onderscheidt zich met een origineel design, een hoogstaand rijcomfort, een verfijnde afwerking en moderne technologie. Kortom, de Franse savoir-faire op z’n best. De DS 9 E-Tense is hiervan het perfecte voorbeeld. Voor modeljaar 2023 werd deze luxesedan verder verfijnd.

Moderne technologie

Naast een nieuw design voor het instrumentenpaneel, krijgt de DS 9 E-Tense het nieuwe multimediasysteem DS Iris System. De nieuwe interface met aanraakscherm in hoge resolutie (12 duim) en de spraakherkenning garanderen een vlotte bediening van functies zoals de 3D-navigatie, airconditioning en digitale audiobronnen. Het scherm toont je ook een beeld van 360 graden rond de wagen dankzij nieuwe camera’s met hoge resolutie.

Het DS Iris System is verbonden met de MyDS-app op je smartphone. Heel handig, want zo kun je bestemmingen rechtstreeks naar het scherm van de DS 9 E-Tense sturen. En je kunt nog veel meer doen met deze app, zoals het interieur ventileren als het warm is, de laadfunctie van de batterij programmeren of de deuren vergrendelen vanop afstand.

Esprit de voyage

Zodra je instapt in de DS 9 E-Tense ervaar je een gevoel van verfijning, zeker met het heldere lederen interieur van de nieuwe Esprit de voyage-collectie. De zetels zijn bekleed met parelgrijs nappaleder in een structuur zoals horlogebanden. Ook de middenconsole, het dashboard en de deurpanelen zijn uitgevoerd in parelgrijs nappaleder. De hemelbekleding is dan weer van galetgrijs Alcantara. Het vormt een stijlvol geheel en doet denken aan de grote Franse modehuizen en reiskunst.

Opera

Ook nieuw in het gamma is de Opera-variant met uitzonderlijk veel standaarduitrusting, altijd een sterk punt van DS Automobiles. Zo krijg je onder meer cameragestuurde schokdempers die de wagen voorbereiden op oneffenheden in de weg (DS Active Scan Suspension) en een uitmuntend geluidssysteem (Focal Electra). Dankzij het Lounge-pakket genieten de achterpassagiers bovendien van verwarmde, gemasseerde en gekoelde buitenste zetels met speciale hoofdsteunen. Het is zelfs mogelijk om de passagierszetel vooraan met een knop vanaf de achterbank naar voren te schuiven.

Fiscaal interessante plug-inhybride

Voor de aandrijving van de DS 9 E-Tense heb je de keuze uit twee plug-inhybrides. De DS 9 E-Tense 250 combineert een benzinemotor (200 pk) met een elektromotor (110 pk). Op de batterij rijd je tot 75 km zuiver elektrisch (volgens de gecombineerde WLTP-cyclus). De top van het gamma is de DS 9 E-Tense 4×4 360 met een benzinemotor van 200 pk en twee elektromotoren: één van 110 pk (geïntegreerd in de versnellingsbak vooraan) en een tweede van 113 pk (gekoppeld aan de achteras). Hiermee rijd je tot 62 km elektrisch op een batterijlading. Goed om te weten: dankzij hun lage CO 2 -uitstoot blijven deze plug-inhybrides de komende jaren fiscaal interessant. Ook op dat vlak schittert de DS 9 E-Tense.

Wil je de nieuwe technologie van de DS 9 E-Tense zelf ervaren? Boek nu een testrit in een DS Store.