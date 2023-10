Nieuwe BMW 5 Reeks Berline rijdt voor het eerst ook elektrisch

Veel zakelijke rijders hebben uitgekeken naar de komst van de nieuwe BMW 5 Reeks Berline. De succesvolle businessberline pakt uit met vooruitstrevende technologie en een 100 procent elektrische versie: de BMW i5. Wat je mag verwachten? “Een echte BMW in hart en nieren.”

In het segment van de grotere berlines geldt de BMW 5 Reeks Berline al jarenlang als referentie. BMW lanceert nu de achtste generatie, die op meerdere vlakken grenzen verlegt. “Als typische zakensedan is dit een belangrijke wagen voor de Belgische markt. Hij verenigt sportiviteit met elegantie, zonder controversieel te zijn”, vertelt Jeroen Lissens, Head of Corporate Communications bij BMW Group Belux. Dankzij de opvallende nieren – optioneel met verlichte contouren – herken je de nieuwe 5 Reeks Berline meteen als een BMW.

“Rijdt fantastisch”

Naast de volledig elektrische BMW i5 staan ook milde hybrides met benzine- en dieselmotoren en (vanaf de lente van 2024) plug-inhybrides op het programma. Voor ieder wat wils dus. “Door de gewijzigde fiscaliteit in België en de sterke positie van BMW bij de bedrijfswagens, wordt de elektrische variant zeer belangrijk. We verwachten in België dubbel zoveel elektrische BMW’s te verkopen in 2024 tegenover 2023. De BMW i5 speelt in dat verhaal een grote rol. Hij past perfect tussen de i4 en i7. De i5 is een echte BMW in hart en nieren. Veel bestuurders zullen overtuigd zijn zodra ze ermee gereden hebben. Hij rijdt echt fantastisch”, klinkt het enthousiast.

De BMW i5 eDrive40 is een krachtige elektrische wagen met een vermogen van maar liefst 250 kW (340 pk) en een koppel van 400 Nm.

Vegan interieur

BMW profileert de nieuwe 5 Reeks Berline als een zeer duurzame wagen. “Onze CEO Oliver Zipse zegt altijd: als je een premiumconstructeur bent, dan moet ook je materiaalkeuze premium zijn, zowel op ecologisch als sociaal vlak. BMW koopt het kobalt van de batterijen bijvoorbeeld rechtstreeks aan bij mijnbedrijven in Australië en Marokko om sociale en ecologische wantoestanden te vermijden. Volgens BMW is de mobiliteit van morgen elektrisch, circulair en digitaal”, vertelt Jeroen Lissens.

Opvallend is dat de nieuwe 5 Reeks Berline standaard uitgerust wordt met een volledig vegan interieur (zetels, dashboard, deurpanelen en stuur). Traditioneel leder is optioneel. Het interieur verwelkomt je met standaard sportzetels en een indrukwekkend gebogen scherm (BMW Curved Display). Op het centrale aanraakscherm kun je zelfs gamen met je smartphone als controller terwijl de wagen stilstaat, bijvoorbeeld tijdens het opladen.

Over opladen gesproken: de BMW i5 is geschikt voor Plug & Charge. Hij kan zich dus automatisch authenticeren aan compatibele openbare laadstations zonder dat je een app of laadkaart moet gebruiken. En zo zit de nieuwe BMW 5 Reeks Berline vol futuristische spitstechnologie. “Het is de eerste wagen die in Duitsland toestemming heeft gekregen voor deels autonoom rijden tot 130 km/u op snelwegen. De bestuurder mag daar de handen van het stuur halen. Als wereldprimeur heeft de 5 Reeks Berline ook Active Lane Change Assistant met oogactivering. Rijd je achter een tragere voorligger, dan stelt de wagen voor van rijstrook te veranderen. Je bevestigt deze verandering door in de buitenspiegel te kijken.” De Belgische wetgeving laat deze autonome rijfuncties echter nog niet toe.

Standaard krijg je in de nieuwe BMW 5 Reeks Berline het Parking Assistant Pack met Reversing Assistant om je te helpen in krappe parkeerplaatsen. “Met het optionele Parking Assistant Pack Professional kun je bovendien automatisch parkeren en manoeuvreren in een smalle parkeerplek via je smartphone, tot op 200 meter buiten de wagen. Handig en leuk om te zien.”

Twee versies … en Touring

De Combined Charging Unit (CCU) van de BMW i5 maakt het mogelijk om op te laden met wisselstroom met een vermogen tot 11 kW standaard en tot 22 kW als optie.

BMW lanceert de i5 in twee motorvarianten. In de BMW i5 eDrive40 drijft een 340 pk sterke elektromotor de achterwielen aan. Hiermee is een ruim WLTP-rijbereik tot 582 km mogelijk. Zoek je nog straffere ‘M-prestaties’, dan is er de BMW i5 M60 xDrive. Twee elektromotoren zorgen hier voor elektrische vierwielaandrijving, maximaal 516 km WLTP-rijbereik en maar liefst 601 pk vermogen.

Na de berline volgt in de loop van 2024 de nieuwe BMW 5 Reeks Touring. Ook deze breakversie wordt beschikbaar als elektrische i5, uniek in dit segment. “De Touring is zeer populair bij BMW, zowel in de 3 Reeks als de 5 Reeks. Belgen houden ervan omdat de Touring een avontuurlijk vrijetijdskarakter toevoegt.” Zowel voor de nieuwe 5 Reeks Berline als Touring koestert BMW hoge ambities. “Op dit model zit de Belgische zakelijke rijder momenteel te wachten”, besluit Jeroen Lissens.

TECHNISCHE FICHE – BMW i5 eDrive40