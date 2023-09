Kia EV6: sterke groeier

De elektrificatie van de fleetmarkt creëert nieuwe kansen voor merken die vroeger minder aanwezig waren. Een mooi voorbeeld hiervan is Kia, dat met de EV9 een ruime elektrische SUV introduceert als nieuw vlaggenschip. In het segment van de elektrische crossovers doen de Kia Niro EV en Kia EV6 het heel goed.

De doorbraak van de elektrische auto inspireert fleetmanagers en bestuurders om verder te kijken dan de gebruikelijke fleetmerken. Terecht, want de elektrificatie schudt de automarkt op technologisch vlak door elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar de nieuwe Kia EV9, een vooruitstrevende elektrische SUV die zeven zitplaatsen biedt. Maar dat is zeker niet het eerste elektrische model waarmee Kia nieuwe klanten wint. Kia profileert zich al enkele jaren als een sterke groeier. De Niro EV en de EV6 duiken steeds vaker op in de wagenparken.

Stijlvol en ruim

De Kia EV6 is een originele crossover die dankzij een lange wielbasis (2,9 meter) en vlakke vloer veel binnenruimte biedt voor de vijf inzittenden. Hij beschikt ook over een grote kofferruimte (520 liter) én een frunk (52 liter): een extra opbergruimte vooraan, waar bij een klassieke auto de verbrandingsmotor ligt. Knappe details aan de buitenkant zijn onder meer de slanke lichtblokken en de ingewerkte automatische handgrepen, die tevoorschijn komen als je de auto nadert.

Snel laden

De EV6 ziet eruit als een moderne, vooruitstrevende wagen en maakt die belofte helemaal waar met zijn technologie. Dankzij een lader van 800 volt gaat de stroom ultrasnel naar de batterij, die in 18 minuten oplaadt van 20 tot 80 procent met een maximumvermogen van 239 kW. Na een laadtijd van amper 4,5 minuten ben je weer klaar voor een rit van 100 km.

Groot rijbereik

Het rijbereik van de EV6 volstaat ruimschoots voor het woon-werktraject van de meeste bestuurders. Met het batterijpakket van 58 kWh (229 pk) haalt hij tot 394 km. Kies je voor het batterijpakket van 77,4 kWh, dan wordt dat maximaal 528 km (achterwielaandrijving en 229 pk) of 506 km (vierwielaandrijving, 325 pk). Goed om te weten als je onderweg wilt laden: de Kia Charge-kaart en -app geeft je toegang tot ruim 520.000 oplaadpunten in 29 Europese landen.

Overal stroom

Wat de Kia EV6 nog specialer maakt, is zijn vehicle-to-load-functie. Hiermee brengt hoogspanningsbatterij van de auto tot 3,6 kW vermogen over naar andere toestellen. Onder de achterbank vind je een aansluiting die werkt wanneer de auto ingeschakeld is. Ideaal om onderweg bijvoorbeeld je laptop op te laden. Aan de buitenkant van de EV6 is er een tweede aansluitpunt via de adapter aan de laadpoort. Deze aansluiting aan de buitenkant levert zelfs vermogen wanneer de auto uitgeschakeld is. Zo wordt je Kia EV6 bedrijfswagen een mobiele stroombron om bijvoorbeeld je elektrische fiets op te laden.

