INTERNATIONAL GIN & TONIC DAY: 3 gin-tonics met een twist die jij nú wil proberen

19 oktober staat beter bekend als een van onze favoriete dagen van het jaar. En daar hebben we een goede reden voor, want… HET IS INTERNATIONAL GIN & TONIC DAY! Om die dag gepast te vieren, delen we drie za-lig lekkere gin-tonicrecepten die jij écht eens moet proberen. En waarom wachten tot de feestweek om is? Naar de winkel (of je favoriete bar) en slurpen maar!

Schweppes Selection & Bombay, de ideale gin-tonicmix

Jouw ideale partners in crime voor de lekkerste gin-tonics? Bombay Sapphire-gin met een van de lekkere Schweppes Selection-mixers! Bombay Sapphire is een premium ginmerk dat zijn gins maakt met een uniek infusieproces waarbij de natuurlijke smaken van de tien nauwkeurig geselecteerde botanicals worden verwerkt tot een frisse, levendige smaak. Met die smaak kunnen bartenders, maar ook jij thuis alle kanten uit. Naast de gekende Bombay Sapphire-gin, in de iconische blauwe fles, kan je nu ook genieten van de twee flavoured gins. Ze zijn 100 % natuurlijk en bevatten geen toegevoegde suikers of smaakstoffen.

De ideale aanvulling voor de perfecte gin-tonic? Dat is ongetwijfeld Schweppes Selection, het premium gamma dat speciaal werd ontwikkeld door ervaren bartenders voor alle cocktailliefhebbers die thuis of achter de bar hun drankjes naar een hoger niveau willen tillen. Het Selection-gamma heeft een brede waaier aan smaken waarmee je de heerlijkste gin-tonic in no time op tafel kan toveren. Enkel de beste ingrediënten worden zorgvuldig geselecteerd om de aroma’s van de spirits beter tot hun recht te laten komen wanneer je ze mixt. Schweppes is ook gekend voor de langhoudende bubbels die ervoor zorgen dat je steeds kan genieten tot de laatste slok.

Bombay Sapphire X Selection Hibiscus

Ingrediënten:

· 5 cl Bombay Sapphire-gin

· 15 cl Schweppes Selection Hibiscus

· IJsblokjes

· Citroenschil

· Vers rood fruit

Zo maak je het:

1. Neem er een leuk cocktailglas bij en vul het volledig met ijs.

2. Voeg de Bombay Sapphire-gin toe.

3. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Hibiscus bij.

4. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen.

5. Garneer met een vers krulletje citroenschil en wat rood fruit zoals frambozen, bramen en rode besjes.

Bombay Citron Pressé X Selection Pomelo Nepalese Berry

Ingrediënten:

· 5 cl Bombay Citron Pressé-gin

· 15 cl Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry

· IJsblokjes

· Citroenschil

· Vers takje rozemarijn

Zo maak je het:

1. Neem er een leuk cocktailglas bij en vul het volledig met ijs.

2. Voeg de Bombay Citron Pressé-gin toe.

3. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Pomelo & Nepalese Berry bij.

4. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen.

5. Garneer met een vers krulletje citroenschil en een takje rozemarijn.

Bombay Dry X Selection Pink Pepper

Ingrediënten:

· 5 cl Bombay Dry-gin

· 15 cl Schweppes Selection Tonic & Pink Pepper

· IJsblokjes

· Citroenschil

· Jeneverbesjes

Zo maak je het:

1. Neem er een leuk cocktailglas bij en vul het volledig met ijs.

2. Voeg de Bombay Dry-gin toe.

3. Houd je glas lichtjes schuin en giet er traag de Schweppes Selection Tonic & Pink Pepper bij.

4. Roer voorzichtig met een (cocktail)lepel zodat de smaken mooi kunnen mengen.

5. Garneer met een vers krulletje citroenschil en enkele jeneverbesjes.