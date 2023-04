In zes stappen van de badkamer van je dromen naar geslaagde realisatie

Van eerste idee tot de realisatie van de badkamer van je dromen, ligt een hele weg. De badkamer is immers één van de meest ingewikkelde ruimtes om in te richten omdat er allerlei technische aspecten bij komen kijken. Gelukkig zijn er de showroomadviseurs van Facq, Steven Gallez en Pauline Deleu om je te begeleiden. Met hun stappenplan heeft jouw badkamerproject alle kans op slagen.

Stap 1: Bepaal je wensen en behoeften

Het klinkt logisch, maar exact weten wat je wil, is belangrijk bij de start van je badkamerproject. Vraag je dus af welke voorzieningen absoluut in je badkamer horen en welke alleen ‘nice to have’ maar niet essentieel zijn. Zet ook je budget op papier en denk na over de sfeer die je badkamer moet uitstralen. Het kan helpen om kleurstalen te verzamelen, een moodboard samen te stellen of ter inspiratie foto’s te nemen van andere sfeerelementen in je woning.

Stap 2: Maak een plattegrond van je badkamer

De badkamer is een zeer technische ruimte en de inrichting bestaat grotendeels uit vaste elementen. Achteraf snel iets verplaatsen is vaak geen optie. Ga dus vanaf de eerste stap doordacht te werk. Een (interieur)architect of installateur kan je helpen bij het opstellen van een gedetailleerd plan. Het is belangrijk dat je naast alle afmetingen ook exact weet waar alle waterleidingen en afvoeren lopen, op welke plaatsen stopcontacten en radiatoren voorzien zijn en zelfs wat draairichting van de deur is. Zo kan je eenvoudig bepalen of de gekozen apparatuur überhaupt past in je badkamer en hoeveel technische aanpassingen er nodig zijn. Ook is het handig om informatie over uw cv-ketel of ander warmwatersysteem toe te voegen.

Stap 3: Bezoek de showroom

Heb je je verlanglijstje gemaakt, je budget bepaald, je moodboard én je plan gemaakt? Bezoek dan de showroom! Dit is de ideale plek om alle mogelijkheden zelf te ontdekken: de look&feel van bepaalde materialen, de detailafwerking van het meubilair of de werking van de kranen. Maar de grootste meerwaarde zit hem in het advies van de Facq-adviseurs die je er ontmoet. Zij bekijken met jou de verschillende mogelijkheden, denken met je mee over de inrichting, geven advies en stemmen jouw wensen af op de beschikbare ruimte en het budget.

Stap 4: Eerst nadenken, later bestellen

De keuzes die je maakt bij je bezoek aan de showroom worden verwerkt in een gedetailleerde offerte, waarna je alle tijd hebt om alles rustig te bekijken. Bekijk de offerte ook met jouw (interieur)ontwerper of installateur. Twijfel je ergens over? Aarzel dan niet om opnieuw contact op te nemen met de Facq showroomadviseur of een bijkomend bezoek in te plannen. Tevreden met het resultaat? Dan kan je in alle vertrouwen doorgaan met bestellen.

Stap 5: Maak een planning

Zodra jouw bestelling is gevalideerd, gaat Facq op zoek naar alle apparatuur, meubels en accessoires. De levertijd is afhankelijk van het product en wordt jou meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling. Vanaf dan kan je de planning afstemmen met de installateur en andere aannemers en starten met de voorbereidende werkzaamheden. Daarna volgt de daadwerkelijke realisatie. Hiervoor vertrouw je best op erkende vakmensen, maar ook doe-het-zelvers met de juiste knowhow kunnen dit realiseren. Wat je ook kiest, respecteer de planning!

Stap 6: De finishing touch

Is je nieuwe badkamer geïnstalleerd? Dan kan je de laatste details toevoegen om het plaatje helemaal compleet te maken. Denk aan op maat gemaakte armaturen, badlinnen, planten en decoratie.

