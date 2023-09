Hoe kan ik nagaan of er sporen van allergenen in mijn voedsel zitten?

Een voedselallergie treedt op wanneer het immuunsysteem van het lichaam op specifieke voedingsmiddelen reageert. Hoewel allergische reacties vaak mild zijn, kunnen ze beslist ook ernstig zijn. En de enige manier om de aandoening onder controle te krijgen is voedsel te mijden dat de persoon ziek maakt. De Europese wetgeving, ondersteund door de wetenschap, zorgt ervoor dat er allergenenadvies op de verpakking van levensmiddelen staat.

EFSA werkt samen met de Europese Commissie, de nationale voedselveiligheidsautoriteiten en wetenschappers in heel Europa om consumenten het belang van voedselveiligheid te doen inzien. De #EUChooseSafeFood campagne is een sleutelmoment en wil de link tussen wetenschap en veilig voedsel, zoals dat op ons bord komt, beklemtonen. Een van de thema’s van de campagne focust op de allergenen die in ons voedsel worden gevonden. Op die manier wil deze Europese campagne de consument helpen om bewustere voedselkeuzes te maken.

Doorgaans hebben mensen last van allergieën voor noten, schaaldieren en bepaalde vruchten. Een allergische reactie kan ontstaan door een minieme hoeveelheid van een voedselingrediënt waar iemand gevoelig voor is. De symptomen van een allergische reactie kunnen mild zijn (jeuk of uitslag), maar kunnen overgaan in ernstiger verschijnselen, zoals braken, diarree, piepende ademhaling en soms anafylaxie (shock).

Er is sprake van voedselintolerantie wanneer iemand moeite heeft met het verteren van bepaalde stoffen, zoals gluten, en last krijgt van een opgeblazen gevoel, buikkrampen en diarree.

Het is dus erg belangrijk om allergenen gemakkelijk te kunnen herkennen op de etiketten van levensmiddelen.

Door de ingrediënten te controleren op etiketten van voorverpakte levensmiddelen, die allergene ingrediënten en informatie over voorverpakte levensmiddelen geven, kunnen mensen die allergisch zijn, daarvan afzien.

“De etiketteringsvoorschriften voor allergene ingrediënten op levensmiddelen zijn essentieel. Mensen met allergieën kunnen zo ingrediënten mijden die hen ziek maken. Naast het uitbrengen van adviezen voor gebruik bij etikettering, beoordelen wetenschappers ook nieuwe ingrediënten op mogelijke allergenen en bekijken zij hoe factoren zoals de verwerking van levensmiddelen het allergeen potentieel kunnen beïnvloeden,” vertelt Antonio Fernandez Dumont, specialist eiwitveiligheid bij EFSA.

Dit artikel maakt deel uit van de campagne #EUChooseSafeFood van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en haar partners in de EU-lidstaten. Ze wil consumenten helpen om kritisch na te denken over keuzes die ze dagelijks maken bij het kopen, bereiden en eten van voedsel . De campagne biedt consumenten praktische en gemakkelijk toegankelijke informatie, van hulp bij het lezen van voedseletiketten en het begrijpen van additieven tot advies over voedselbereiding en -bewaring.

De campagne benadrukt de rol van Europese wetenschappers die samenwerken om consumenten te beschermen tegen risico’s in verband met voedsel.

Over de EFSA

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is een agentschap van de Europese Unie dat in 2002 is opgericht om te dienen als een onpartijdige bron van wetenschappelijk advies aan risicomanagers en om te berichten over risico’s in verband met de voedselketen. De autoriteit werkt samen met belanghebbende partijen om de samenhang van het wetenschappelijke advies van de EU te bevorderen en biedt een wetenschappelijke basis voor wet- en regelgeving om Europese consumenten te beschermen tegen voedselgerelateerde risico’s – van boer tot bord.



Voor meer informatie, surf naar: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood