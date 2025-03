Ga naar Madagaskar met Kim Gevaert, Knack en VIA Don Bosco

In samenwerking met VIA Don Bosco

Net als vorig jaar zoeken Knack en VIA Don Bosco twee lezers voor een evaluatiereis naar Madagaskar.

Samen met Kim Gevaert, die het project ondersteunt, zullen de twee mensen de jongeren, leerkrachten en scholen ontmoeten waarmee VIA Don Bosco samenwerkt. De bedoeling is om een frisse, ‘niet-deskundige’ blik te werpen op de projecten van de ngo in Madagaskar.

Technische of pedagogische vaardigheden zijn niet vereist. Daarnaast zijn er tolken aanwezig om het Malagassisch te vertalen.

De tiendaagse reis voert langs Antananarivo, Ivato en Fianarantsoa. Op die manier wordt een grote variëteit aan situaties en omgevingen ontdekt, zodat de impact van de educatieve projecten kan worden gemeten.

Na de reis volgt een nabespreking met de teams van VIA Don Bosco. De conclusies van dit gesprek zullen gepubliceerd worden.

Lijkt deze reis iets voor jou? Ben je tussen begin mei en eind juni zo’n tien dagen vrij? Stel je dan kandidaat! Je kan je tot 26 maart om middernacht inschrijven op de website knack.viadonbosco.org. Want ja: onderwijs verandert levens. En dat willen we graag laten zien.