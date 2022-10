Filantropische steun aan de gangmakers van de verandering

BNP Paribas Fortis wil met de oprichting van het fonds Impact Together haar maatschappelijk engagement uitbreiden. Via dit nieuwe filantropische initiatief begeleidt de bank de structurele ontwikkeling van sociale en ecologische organisaties.

BNP Paribas Fortis heeft in de geest van het Venture Philanthropy Fund, Impact Together in het leven geroepen om haar engagement in beleggingen met maatschappelijke relevantie onder de aandacht te brengen. “Deze vorm van ondersteuning blijft niet beperkt tot louter financiële middelen”, verduidelijkt Brieuc Van Damme, CEO van de Koning Boudewijnstichting. “Met dit nieuwe filantropische Fonds mikken we op langetermijnondersteuning. Het is de bedoeling dat we de organisaties minstens drie jaar bijstaan. In een eerste fase nemen we de aanvragen van de kandidaten onder de loep. De geselecteerde organisaties kunnen vervolgens aanspraak maken op begeleiding en financiële steun voor externe consultancy. Er wordt ingezet op vijf speerpunten: strategie en economisch model, governance en operationeel model, financieel beheer, evaluatie van de maatschappelijke slagkracht en digitalisering. De resultaten liegen er niet om. Dat blijkt alvast uit het verslag van 10 jaar Venture Philanthropy Fund. Ruim 80% van de ondersteunde organisaties bereikte hun vooropgestelde doelen en meer dan 60% kon hun aantal begunstigden doen toenemen.”



Met steun van onze cliënten

Ook de manier waarop Impact Together wordt gefinancierd is baanbrekend. “Concreet komt het erop neer dat we jaarlijks een deel van de beheersvergoeding van ons belangrijkste maatschappelijk verantwoorde beleggingsfonds (de zogenoemde retrocessies) in Impact Together storten. Die ingreep heeft geen gevolgen voor onze cliënten”, benadrukt Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management bij BNP Paribas Fortis. “Dankzij onze beslissing om duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen tot ons standaardaanbod te rekenen, kunnen we onze retrocessies opschroeven. We vinden het ook belangrijk dat onze cliënten hierbij worden betrokken. Elk jaar vragen we een aantal van hen naar hun favoriete project uit een twintigtal laureaten. Werden verkozen tot favorieten van 2022: de vzw Uilenspel uit Antwerpen en de coöperatieve vennootschap Retrival uit Charleroi. Die eer geeft hen net dat extra duwtje in de rug in de vorm van media-aandacht. Wat het totale jaarbudget van Impact Together betreft, mikken we op 3 miljoen euro.”

Prairie vzw is een animatieboerderij met als fundamentele doelstelling de integratie van iedereen in zijn natuurlijke, sociale en culturele omgeving

“Via beleggingen met maatschappelijke relevantie kunnen we structurele ondersteuning bieden aan sociale en ecologische organisaties die hun activiteiten verder willen uitbouwen of een nieuwe weg inslaan.” Brieuc Van Damme, CEO bij de Koning Boudewijnstichting.

Unicum in Europa

Brieuc Van Damme is van mening dat “deze ambitie om de cliënten erbij te betrekken iedereen de kans geeft om voor ‘zinvolle beleggingen’ te kiezen. Daarbij komt dat beleggingen met maatschappelijke invloed de banden aanhalen tussen profit- en non-profitondernemingen waarbij ecosystemen ontstaan die voor beide gunstig zijn. Dat maakt van Impact Together een behoorlijk uniek initiatief in België en bij uitbreiding in Europa. We zijn dan ook verheugd dat de samenwerking tussen BNP Paribas Fortis en de Koning Boudewijnstichting via Impact Together een vervolg krijgt.”

