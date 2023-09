Fiat gaat een kleurrijke toekomst tegemoet

Onder de vleugels van fusiegroep Stellantis beleeft Fiat een wedergeboorte. Het oudste Italiaanse automerk wil opnieuw naar de top met sierlijke modellen die emoties losmaken, duurzaam zijn en meer kleur in het straatbeeld brengen. La Dolce Vita herleeft.



De geschiedenis van voluit de Fabbrica Italiana Automobili Torino gaat terug tot 1899. Van meet af aan legde Fiat zich toe op het ontwikkelen en produceren van compacte personenwagens en veroverde zo snel een groot marktaandeel. De Italiaanse autobouwer groeide uit tot een hoofdrolspeler onder de Europese volumemerken met iconische modellen die bestsellers werden.

Wedergeboorte luidt stroomversnelling in

Na een periode in de luwte is Fiat back on track en terug op weg naar de top. Het kan daarbij profiteren van de knowhow en ervaring van de andere satellietmerken van fusiegroep Stellantis. Dat bespaart tijd en geld en stelt Fiat in staat om versneld een stroomversnelling hoger te schakelen.

“Fiat focust op eenvoud en lateraal denken en wil duurzame stedelijke mobiliteit toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek.”

Managing Director Fiat Belux Alexandre de Preter kijkt de toekomst hoopvol tegemoet: “Fiat is winstgevender en globaler dan ooit. Het focust op eenvoud en lateraal denken en wil duurzame stedelijke mobiliteit toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. In de eerste helft van 2023 was Fiat qua volume het nummer één Stellantis-merk wereldwijd, met 645.000 verkochte eenheden. Meer dan de helft hiervan werden verkocht buiten Europa. Fiat is marktleider op drie grote markten in drie belangrijke regio’s: Italië, Brazilië en Turkije. Een prestatie die de stoutste verwachtingen heeft overtroffen.”

De Nieuwe Fiat 500e is een prettige stadswagen met een indrukwekkende actieradius.

Benchmark en lovebrand

“Onze ambitie bestaat erin opnieuw een koppositie te veroveren binnen de internationale autowereld. Fiat wil zowel een benchmark als een lovebrand zijn. De aanzet daartoe is twee jaar geleden gegeven met de lancering van de Fiat 500e. Die refereert aan de eerste 500 uit 1960 en is zestig jaar later de meest bekroonde Fiat aller tijden alsook de meest verkochte elektrische stadsauto in het A- en B-segment zowel in de Belux als in Europa. Hij oogt verleidelijk, is rijkelijk en compleet uitgerust, zijn interieur verraadt een Italiaanse designerhand. De Nieuwe 500e is dé ideale stadsauto, compact én duurzaam, want elektrisch aangedreven. Hij is bovendien leverbaar als hatchback, cabrio en 3+1. Voor elk wat wils dus.”

The future is on track

Nieuwe Fiat 600e La Prima.

Na de fusie werkte Fiat een ambitieus driejarenplan uit. Alexandre de Preter: “Wij zitten perfect op schema. Deze zomer kreeg de 500e het gezelschap van de Nieuwe 600e. Daarmee viert Fiat zijn comeback in het B-segment. De 600e is compact van buiten en ruim van binnen. In combinatie met een elektrisch bereik van 400 kilometer (WLTP) en meer dan 600 kilometer in stadscyclus zet hij nieuwe maatstaven op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit. Hij is cool en mooi en komt tegemoet aan de wensen van zowel stadsmensen als outdoorliefhebbers. De 600e is een duurzame en gezinsvriendelijke oplossing om te genieten van het Italiaanse Dolce Vita.”

“Deze zomer kreeg de 500e het gezelschap van de 600e. Daarmee viert Fiat zijn comeback in het B-segment.”

Nog meer goed nieuws. Eind dit jaar maakt ook de Fiat Topolino zijn debuut. Het betreft een elektrisch aangedreven tweezitter voor korte verplaatsingen in een stedelijke omgeving. De Topolino rijdt niet sneller dan 45 km/u en mag worden bestuurd vanaf 16 jaar met een bromfietsrijbewijs (AM), is ook in een ‘open’ versie verkrijgbaar en zal ofwel worden gekocht ofwel tegen een voordelig maandtarief gehuurd. Volgend jaar is het opnieuw raak met nieuwe e-modellen waarvan Fiat voorlopig nog geen details vrijgeeft.

Kleur op straat zorgt voor warmte in het hart

Last but not least: Fiat stopt met de productie van grijze auto’s. Volgens Alexandre de Preter is die beslissing genomen “om het belang van kleur in het leven te onderstrepen, om de Italiaanse manier van leven te belichamen en om het Dolce Vita als nieuwe merkwaarde te bevestigen. Italië is het land van de kleuren en Fiat wil het merk van de kleuren worden.”

Eind dit jaar maakt de Fiat Topolino zijn debuut: een elektrisch aangedreven tweezitter voor korte verplaatsingen in de stad.

Fiat beschikt daarmee over een unique selling point waarmee het zich onderscheidt van zijn concurrenten. Door zijn ‘no more grey’ strategie profileert Fiat zich als een automerk dat optimisme en positivisme uitstraalt en propageert. Kleur in de straat zorgt voor warmte in het hart.

