Elektrische CUPRA Born overtuigt hart en verstand

Natuurlijk kijk je bij de keuze van een nieuwe bedrijfswagen naar rationele factoren zoals de ruimte of de fiscaliteit. Maar een auto betekent ook emotie en rijplezier. Precies daar maakt CUPRA, het jonge automerk uit Barcelona, het verschil met de 100 procent elektrische Born. En er volgt nog veel meer.

CUPRA vormt sinds 2018 een apart merk binnen de Volkswagen-groep. ‘Apart’ is de juiste term om dit merk te omschrijven, want bij CUPRA beleef je meer emotie in het design en meer rijplezier achter het stuur. “Hoewel onze wagens 100 procent fleetproof zijn, mag je ons gerust een rebels merk noemen”, zegt fleetmanager Brigitte Goossens. “Onze klanten zijn vaak bedrijven die aandacht schenken aan de joy van hun medewerkers en zich willen onderscheiden, zoals IT-bedrijf Cegeka.”

Veel kwaliteiten

Een model dat perfect in dat plaatje past, is de elektrische CUPRA Born. Die haalt een mooi rijbereik tot 540 km (met batterij van 77 kWh) en biedt 231 pk met het e-Boost-pakket. Hij is 100 procent fiscaal aftrekbaar voor bedrijven. Hoewel de Born in de compacte middenklasse valt, biedt hij veel ruimte. Alle rationele kwaliteiten voor een bedrijfswagen zijn dus aanwezig.

Daarnaast heeft deze vijfdeurs hatchback een origineel en dynamisch design met volledige led-koplampen en koperkleurige accenten. Het interieur valt op door de aangename kuipzetels en moderne technologie zoals het head-updisplay met augmented reality dat rijaanwijzingen op de voorruit projecteert. De CUPRA Born rijdt trouwens heel leuk en dynamisch, ga hem dus zeker zelf eens testen als je een bedrijfswagen zoekt.

Sexy en emotioneel

Duurzaamheid is nog een sterk punt van de CUPRA Born, die 100 procent CO 2 -neutraal gebouwd wordt in het Duitse Zwickau. Tegen 2030 evolueert CUPRA naar een constructeur van zuiver elektrische modellen. Er zit heel wat in de pijplijn. In 2024 introduceert CUPRA zijn tweede elektrische model, de SUV-coupé Tavascan. In 2025 volgt de elektrische stadswagen CUPRA Raval.

Tot slot onthulde CUPRA op het autosalon van München (IAA) begin september de DarkRebel, een prototype van een sportwagen die mee werd ontworpen door de CUPRA Tribe, liefhebbers van het merk. “De DarkRebel is een rebel met een doel: bewijzen dat elektrische auto’s in de toekomst sexy en emotioneel kunnen zijn”, zo vat CUPRA CEO Wayne Griffiths de achterliggende visie perfect samen.

