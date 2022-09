Elektrisch rijden: deze bestuurders hebben de stap gezet

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kiest de autosector resoluut voor elektrificatie. Met succes, want steeds meer bestuurders ontdekken de voordelen van een elektrische wagen. Maar hoeveel inspanning vraagt deze switch? Twee bestuurders getuigen over hun eerste elektrische (bedrijfs)wagen.

“Ik wil niet meer terug naar een verbrandingsmotor”

Toen hij een nieuwe bedrijfswagen mocht kiezen, ging functioneel analist IT Tom Goos (54) eerst kijken bij Volkswagen. Zijn oog viel op de elektrische SUV ID.4, één van de populairste bedrijfswagens van ons land. “De look & feel van de ID.4 sprak me meteen aan. Naar andere merken ben ik zelfs niet meer gaan kijken. Ik had me vooraf goed geïnformeerd over dit model.”

Tom Goos

Voor Tom is de ID.4 zijn eerste elektrische wagen. “Ik had wel al eens gereden met een elektrische poolwagen van het werk om te weten hoe dat voelt. Ons bedrijf wil voortaan zo veel mogelijk elektrisch rijden en ik schakelde als één van de eerste werknemers over. Noem me gerust een soort ambassadeur die de boodschap uitdraagt (lacht).”

Wat ik vooral leuk vind, is dat de ID.4 zo vlug reageert en optrekt

Ook het opladen van de accu blijkt voor Tom geen probleem. “Binnen het leasebudget kon ik een laadpaal voor thuis te kiezen, maar die heb ik achterwege gelaten zodat ik meer andere opties kon nemen. Aangezien ik maar op twee kilometer afstand woon, kan ik de auto altijd opladen op het werk. Op 500 meter van m’n voordeur is er bovendien een openbare laadpaal beschikbaar.”

Melanie Roscam

Mist Tom zijn vorige auto met verbrandingsmotor? “Nee. Zodra je de switch gemaakt hebt, wil je niet meer terug. Wat ik vooral leuk vind, is dat de ID.4 zo vlug reageert en optrekt. Dat is een heel tof gevoel.”

“Gewoon doen, het komt wel goed”

Elektrisch of niet? Die beslissing moest projectmanager Melanie Roscam (43) nemen toen ze een keuzelijst voor een nieuwe bedrijfswagen kreeg. “Ik doe het gewoon en dat komt wel goed!”, was haar enthousiaste reactie. “Ik heb een eigen woning en carport, dus het was sowieso al geen probleem om thuis een laadpaal te laten plaatsen. Samen met een collega die autofan is, heb ik toen bekeken welke automerken het best zijn voor elektrische wagens.”

Als de ID.3 aan het opladen is, kan ik in de app controleren hoever het laden al gevorderd is

Na een proefrit met drie elektrische wagens kwam de Volkswagen ID.3 als winnaar uit de bus. “Het is de enige wagen in ons gezin en dus een grote stap”, vertelt Melanie. Ze is vandaag heel blij met haar keuze voor de ID.3. “Het rijcomfort is echt veel aangenamer dan in een auto met verbrandingsmotor. Uiteindelijk moest ik meer wennen aan het rijden met een automaat, dan aan het elektrisch rijden.”

Eén feature van de ID.3 kwam deze zomer goed van pas. “De ID.3 is verbonden met een app op mijn telefoon. Als de auto aan het opladen is, bijvoorbeeld thuis of op het werk, dan kan ik in de app controleren hoever het laden al gevorderd is. Via de app kun je ook de airco vanop afstand opstarten. Om het interieur van de wagen te koelen op hittedagen is dat al heel handig gebleken.”

Met de ID.3 begon Volkswagen een nieuw elektrisch offensief