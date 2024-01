Eindeloze luxe, prachtig panorama

Luxe is tijd, rust, ruimte. Vrijheid, licht, leven in het nu. Een gevoel dat het materiële overstijgt. In het prestigieuze project Azur op Linkeroever komen al die ingrediënten samen. Het is er hemels wonen, in een hemelsblauwe omgeving, met uitzicht op de skyline van de metropool.

Uitblazen op linkeroever, uitkijken op Antwerpen

Azur heeft zijn naam niet gestolen. Het residentiële project dat op Linkeroever verrijst is omgeven door blauwe weelde. Zo is er het Galgenweel, vooral gekend als zeilvijver. Met daarachter de Schelde vanwaar u een magistraal uitzicht hebt op het silhouet van de stad. Ook groen is er in overvloed. Azur is omgeven door parken en natuurgebied, met een diversiteit aan fauna en flora. En dat op een boogscheut van het centrum.

Hier ervaart u de meerwaarde van wonen aan het water. Flaneren langs de dijk, uitwaaien aan het meer, picknicken in het groen … en dan neerstrijken in uw luxueus appartement waar elke vierkante meter bijdraagt tot uw woonplezier.

Betoverende woonbeleving

De werkzaamheden van Azur bereiken een toppunt. Letterlijk, want in december is het hoogste punt van de ruwbouw bereikt

Hét moment om een van de laatste tweeslaapkamerappartementen met uitzicht op de Antwerpse skyline te bemachtigen. Naast de exclusieve locatie zijn er nog veel andere troeven, zoals het kenmerkende ontwerp van Binst Architecten. Stedelijk en gesofisticeerd. Strak en elegant. Met lichte, ruimtelijke appartementen waarvan de kamerhoge raampartijen en royale terrassen een weids panorama tonen op de fenomenale omgeving.

De lichte gevel en bijzondere ‘rasterstructuur’ maken van deze residentie een landmark. Maar het is bovenal een plek om het leven te vieren. Om alles uit het hier en nu te halen. Om te genieten van superieur comfort binnen. En van een aangename buitenbeleving op uw zuidgeoriënteerd terras. Met het hoofd in de wolken en de blik op het moois dat u omringt.

Ruimte voor geluk

Wat Linkeroever zo bijzonder maakt? Het permanente vakantiegevoel, op een steenworp van het stadsleven aan de overkant van de Schelde. Handig verbonden via de voetgangers- en fietstunnel, veerboten, tramverbindingen en de Kennedytunnel. De toekomst heeft nog meer in petto: via de geplande Scheldebrug wandelt u binnenkort op een tiental minuten naar Antwerpen Zuid. Terwijl de Oosterweelverbinding voor een nog vlottere bereikbaarheid van Linkeroever zal zorgen.

U merkt het, de groene long van Antwerpen is een hotspot. Een buurt die floreert en waar het goede leven lonkt. Dit is uw kans om te investeren in levenslang woongeluk.

Zin in meer water, meer rust en meer waarde?

Krijg snel meer info op www.azur-appartementen.be of bel 03 260 95 60.