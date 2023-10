Een hybride verwarmingsinstallatie in jouw woning bespaart tot wel 60% op je kosten

Voor het VRT-programma Ons huis/Nieuw huis werd Buderus System Partner Nico Huybrechts gevraagd een hybride verwarmingsinstallatie van Buderus te installeren. Een ideale oplossing voor renovatieprojecten van oudere woningen. “Met dit type verwarmingssysteem, bespaar je tot wel 60% op je energiefactuur”, zegt Nico.

Ideaal bij renovatieprojecten

Niet iedere woning is geschikt voor een hybride installatie, maar je staat ervan te kijken hoe vaak dit wel het geval is. “Zeker bij renovatieprojecten waar men niet de optimale isolatiewaarden van een nieuwbouwwoning haalt, is een hybride opstelling het meest aangewezen”, vertelt Nico. “Voor het VRT 1-programma installeerden we een hybride systeem dat bestaat uit een condenserende stookolieketel en een warmtepomp. De warmtepomp zal zoveel mogelijk autonoom instaan voor comfortabele temperatuur en sanitair warmwater, de verwarmingsketel komt pas in actie bij extreme koude of bij een hoge warmwatervraag.”

©frederikbeyens

Milieuvriendelijk en energie-efficiënt

Een hybride systeem vermindert de CO2-uitstoot, omdat het grootste deel van het jaar de warmte afkomstig is van de warmtepomp. Het ideale warmteafgiftesysteem met een hybride opstelling blijft voor Nico vloerverwarming, want een systeem op lage temperatuur levert het hoogste rendement op. “Als je dit nog met zonnepanelen combineert, dan zit je helemaal goed.”

Bespaar tot wel 60% op je energiefactuur

“Deze combinatie stelt je in staat om milieuvriendelijk, energie-efficiënt en dus kostenbesparend te verwarmen. Je kunt tot wel 60% besparen. In sommige gevallen zelfs meer… Je kan zelfs nog meer besparen op je totale energiefactuur door je woning verder te isoleren, te kiezen voor vloerverwarming en door zonnepanelen te plaatsen.

©frederikbeyens

Gebruiksvriendelijk

Een hybride verwarmingssysteem is eenvoudig te installeren. Of je nu een gasketel, een stookolieketel, een hybride opstelling of een full electric warmtepomp hebt, aan de bediening verandert er niets. Het gebruiksgemak blijft eenvoudig. Buderus-opstellingen hebben zelfs een energiebeheersysteem dat je kunt bedienen via een app op de smartphone. Hiermee heb je de controle over het verwarmingssysteem altijd letterlijk bij de hand.

75% gasbesparing door hybride systeem

Bij een Nederlands proefproject in Utrecht werden 200 woningen uitgerust met een hybride systeem waarbij een warmtepomp aan de bestaande cv-installatie werd toegevoegd. Zonder enige bouwtechnische ingrepen leverde deze toevoeging een besparing op van maar liefst 75% aan gasverbruik. Mits een doorgedreven efficiënte regeling blijkt het bijgevolg mogelijk om een besparing van 70 tot 80% op gas te realiseren zonder dat het elektriciteitsverbruik daardoor overdreven stijgt.