“Die spanning, die pure emotie, daar doen we het voor”

“De extra hartslag als de sprint wordt aangetrokken en de meet in zicht komt. Daar doen we het voor.” Voor Ziggy Pruvoost van Napoleon Sports & Casino is sponsoring meer dan dat logo op het wielershirt van Remco Evenepoel en zijn kompanen.

Ziggy Pruvoost – Head of Partnerships Napoleon Sports & Casino

De tijd dat je als sponsor louter een som geld betaalde, is al lang voorbij. Dat logo op het wielershirt hoort er natuurlijk nog bij, maar sponsoring betekent als marketinginstrument veel meer dan dat. Zeker als het om een professionele wielerploeg als Soudal Quick-Step gaat. Napoleon Sports & Casino is sinds 2020 een van de belangrijkste sponsors van The Wolfpack van Patrick Lefevere.

Jullie logo prijkt op de bovenarmen van Remco Evenepoel en de rest van het team. Waarom?

Ziggy Pruvoost, Head of partnerships: “Het gaat om veel meer dan een logo, dan televisiespotjes of banners in winkels. We zijn echt partners van de ploeg. We willen samen een belevenis creëren en ons verhaal vertellen. Wij zijn de official thrill partner van Soudal Quick-Step. De spanning en het entertainment van het wielrennen vinden we terug in waar wij als bedrijf voor staan. Het gaat om die extra hartslag als de meet in zicht komt en de sprint wordt aangetrokken. Of het moment dat de bal over de doellijn gaat of net niet.”

“Dat herken je ook in onze campagnes. In aanloop naar de Ronde van Vlaanderen gingen we op zoek naar onze ‘biggest fans’. De winnaars kregen niet zomaar een meet & greet met de renners. Neen, zo werd een winnares opgehaald per helikopter voor een graffitiworkshop met de wielerploeg. Een droom die uitkwam. Een andere winnaar wou graag eens een dagje met Yves Lampaert met de tractor het veld op. We maakten er meteen een tractorrace van waarin hij het mocht opnemen tegen Yves Lampaert én Tom Boonen. Extra spanning, beleving en emoties. Daar staan wij voor!”

Moet je als sponsor een hart voor de sport hebben?

“Dat kan niet anders. Sport is het meest emotionele dat er bestaat. Maar sponsoring is als een huwelijk, met hoogte- en laagtepunten. Na de zware valpartij van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije heb ik hem opgezocht. Zijn herstel duurde lang en hij verveelde zich. Met de groeten van Napoleon brachten we hem toen een PS5. We leven mee en zijn er voor de ploeg ook op de mindere momenten. Als sponsor volgden we daarna zijn strijd op de terugweg en dan geeft het een fantastisch gevoel om samen met Remco en al zijn fans zijn overwinning in de Vuelta te vieren.Als sponsor beleef je dus al vele intense en mooie momenten vanaf de eerste rij. Zo ben ik tijdens het WK met plezier om 3 uur opgestaan om Remco wereldkampioen te zien worden.

Voetbal- en wieler¬ploegen zijn op zoek naar duurzame partnerships. De bettingsector speelt dus een sleutelrol in de financiering van de meest populaire sporten

Aanvankelijk sponsorde Napoleon voetbal, met ploegen als Cercle Brugge en SV Zulte Waregem. Waarom ook wielrennen?

“Omdat wielrennen ook diezelfde emotionele spanning heeft als voetbal, net als Napoleon Sports & Casino. Voetbal en wielrennen zijn met voorsprong de populairste sporten in het land. Dit zijn sporten die elke Belg in vervoering brengen en als Belgisch bedrijf willen wij deze emoties delen met onze spelers.”

Jullie staan aan de zijde van de renners, maar wat hebben de supporters aan Napoleon als sponsor?

“Vorig wielerseizoen konden supporters op onze website het verloop van elke grote wielerwedstrijd voorspellen. Zoals: eindigt Julian Alaphilippe voor Wout van Aert? Aan het einde van het Belgische wielervoorjaar werd de hoofdprijs uitgereikt: een fiets van Soudal Quick-Step. Hoe mooi is dat?”

“Ook bij het voetbal denken we aan de fans. Zo lieten we al gepersonaliseerde supporterssjaals maken. De clubs gaven die als extra geschenkje aan iedereen die een abonnement nam. Mooi meegenomen voor hen én voor ons.”

“Met onze sponsoring willen we ook spelers of fans die een gokje willen wagen kanaliseren naar een veilig aanbod, zoals onze eigen website. Daar kunnen ze verantwoord spelen en tegelijkertijd de thrill voelen van een weddenschap. In ons aanbod zit zowel voetbal als wielrennen en vele andere sporten.”