Deze onderzoekers proberen de dodelijkste ziekte van onze tijd af te remmen

Kan je genezen van de ziekte van Alzheimer? Naar het antwoord op die vraag is het team van de Leuvense neurowetenschapper Bart De Strooper op zoek. Wat kan er al?

De cijfers liegen er niet om: dementie is doodsoorzaak nummer één in België. Meer dan 200.000 Belgen – en wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen – lijden eraan. Toch is er ook goed nieuws: het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer maakt echt verschil. Nieuwe inzichten zorgen ervoor dat er medicatie ontwikkeld kan worden en dat niet alleen de aandacht voor een gezonde levensstijl groeit, maar ook die voor de organisatie van de zorg voor mensen met alzheimer.

Medische doorbraak

Een cure bestaat er nog niet, maar wetenschappers aan de KU Leuven zijn intensief op zoek naar manieren om het brein van alzheimerpatiënten zo gezond mogelijk te houden. Naast gentherapie voor de erfelijke variant van alzheimer en medicatie die de ziekte afremt, focust het onderzoek op blockers die kunnen voorkomen dat hersencellen bij deze neurodegeneratieve ziekte afsterven.

Hersencellen in leven houden

Professor Bart De Strooper en zijn collega Dietmar Thal leveren baanbrekend werk daarrond: hun onderzoeksgroepen publiceerden in 2023 nieuwe inzichten in het wetenschappelijk tijdschrift Science. In het eindstadium van de ziekte verdwijnen de hersencellen van patiënten door necroptosis: ze vernietigen zichzelf na blootstelling van de eiwitophopingen die typisch zijn voor de ziekte van Alzheimer. De Strooper en Thal ontdekten een nieuw gen – MEG3 – dat een sleutelrol speelt bij de ‘zelfmoord’ van de hersencellen. Dat gen maakt het mogelijk om geneesmiddelen te ontwikkelen die deze celdood kunnen tegengaan. Er bestaan al medicijnen tegen celdood, bijvoorbeeld bij kanker. Met nieuwe medicatie op basis van het nieuw ontdekte gen kan de ziekte van Alzheimer nog niet worden genezen, maar zou het verloop ervan wel sterk vertraagd kunnen worden.

