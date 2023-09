Dankzij DATS 24 is laden onderweg gemakkelijker dan ooit

Wil je overstappen naar een elektrische of plug-inhybride wagen? Wellicht zul je die vooral thuis of op het werk opladen. Voor langere afstanden is het natuurlijk praktisch om ook onderweg elektriciteit te laden. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, dankzij de laadpas en laadpunten van DATS 24.

Steeds meer bestuurders rijden in een elektrische of plug-inhybride wagen en zoeken betrouwbare laadoplossingen voor langere afstanden. Denk maar aan een zakenreis of leuke uitstapjes met het gezin. Een laadpas geeft dan extra comfort en gemoedsrust onderweg. DATS 24, de brandstof- en energiespecialist van Colruyt Group die je wellicht kent van zijn uitgebreide netwerk tankstations, kan jou hierbij helpen.

Handige laadpas

“In de vakantieperiode hebben we gemerkt dat veel mensen hun laadpas gebruikt hebben. Die werkt heel goed, ook in het buitenland”, zegt Stephanie Sunaert, Product Group Manager bij DATS 24. “Het voordeel van DATS 24 is dat je toegang krijgt tot al onze eigen laadpunten op de winkelparkings van Colruyt Group én de laadpunten van aanbieders zoals Allego, Blue Corner, EDI, EVBox, Fastned, IONITY, MobilityPlus, PlugInvest, Plugsurfing, Shell Recharge, Smappee en TotalEnergies.”

Met de laadpas van DATS 24 kun je opladen aan 23.000 laadpunten in België en 222.000 internationale laadpunten. Alle laadkosten belanden automatisch op een overzichtelijke, maandelijkse factuur. “We werken met een eenvoudige abonnementsformule en een lage prijs per kWh zodat gebruikers vooraf weten wat ze betalen.” Volgend jaar wordt het bovendien mogelijk om met de DATS 24-app zowel brandstof te tanken als elektriciteit te laden, zeer praktisch voor bestuurders van een plug-inhybride.

Winkelen en opladen

DATS 24 heeft laadpunten op de parkings van de meeste winkels van Colruyt, OKay, Bio-Planet, Dreamland en Dreambaby. Momenteel zijn er al 930 laadpunten beschikbaar op 284 parkings van Colruyt Group-winkels. Naast de traditionele laadpunten met een vermogen van 11 kW, zijn er ook snelladers tot 150 kW. Terwijl jij je boodschappen doet, wordt je auto op de parking opgeladen: een extra dienst zonder tijdverlies voor jou.

“We hebben bekeken hoeveel tijd klanten in de winkel besteden. 150 kW is de gulden middenweg tussen snel en toch nog betaalbaar laden”, zegt Jonas Cautaerts, Head of EV Charging bij DATS 24. Bij courante elektrische modellen zoals de Tesla Model 3, BMW iX3 en Volvo XC40 Recharge geeft zo’n snellader van 150 kW een rijbereik van 350 tot 400 km na een winkelbezoek van een half uur.

Gebruiksgemak

Bij de installatie van laadpunten op de parkings van de winkels gaat speciale aandacht naar het comfort en het laadgemak. “We maken de parkeerplaatsen aan de laadpunten groot genoeg. Voor wie zijn boodschappen voor een hele week doet, is het belangrijk dat de kofferruimte altijd toegankelijk blijft. We zorgen daarom voor lange laadkabels, zodat de laadpoort van je auto altijd gemakkelijk bereikbaar is en het niet uitmaakt of die vooraan, achteraan, links of rechts aan je auto zit”, zegt Jonas Cautaerts.

Groen en transparant

“Bij onze eigen laadpunten garanderen we 100 procent groene stroom. Als deel van Colruyt Group bieden we voordelige en transparante tarieven aan. Laden moet gemakkelijk en duidelijk zijn voor onze klanten. In de markt van e-mobility bestaat er vandaag een kluwen aan prijzen, per kWh, minuut, sessie enzovoort”, vertelt Jonas Cautaerts.

Een vaak gehoorde opmerking is dat je vooraf niet weet hoeveel een oplaadsessie kost. DATS 24 kiest voor prijstransparantie. “Op onze laadpunten staat een QR-code. Zodra je die scant, kom je terecht op een webpagina waar je duidelijke informatie krijgt over de prijs. Voor de toekomst kijken we ook naar totems om de prijs per kWh te afficheren, zowel bij normale als snelle laders. Tegen het einde van het jaar kun je op onze nieuwe laadpleinen bovendien betalen met een bankkaart”, besluit Jonas Cautaerts.

