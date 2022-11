‘Crisis noopt bedrijven tot effectief risicobeheer’

Zelden kregen we een dergelijke simultane samenloop van zoveel negatieve factoren. Dat zegt Johan Geeroms van Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar ter wereld. Als bedrijf ben je maar beter gewapend tegen deze perfecte storm.

De economische barometer wijst op stevig onweer. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, wijst op diverse onderzoeken van de eigen researchafdeling. “De ergste klap moeten we nog beleven,” waarschuwt Geeroms. Hij wijst op de simultane samenloop van diverse factoren. Zo is er de energiecrisis die hoge inflatie veroorzaakt, met als gevolg hoge loonstijgingen. “Zeker energie-intensieve bedrijven in Europa dreigen daardoor in de problemen te komen.

Intussen zorgt de sterke dollar ervoor dat tal van grondstoffen duurder worden. Dit geldt voor alle ‘commodities’ vermits ze uitgedrukt worden in de Amerikaanse dollar (USD). Het negatief wisselkoerseffect van de euro ten opzichte van de USD veroorzaakt op deze wijze geïmporteerde inflatie. Ook het monetair beleid is inmiddels verstrengd waardoor geld lenen duurder wordt. En veel bedrijven kampen nu al met betalingsachterstanden, waardoor ze andere bedrijven ook in de problemen brengen”, analyseert Johan Geeroms.

“Momenteel speelt nog het vertragingseffect, de echte schok volgt nog” Johan Geeroms

“Terwijl de economie nog herstellende was van de Covidpandemie met al zijn uitwasemingen, viel Rusland Oekraïne binnen. Een slechter moment was niet denkbaar.” En die perfecte storm houdt aan zolang de oorlog blijft duren, terwijl de onzekerheid door corona weer oplaait. De snel oplopende faillissementen in Europa, met voor volgend jaar gemiddeld +14%, is alvast een teken aan de wand. Waar multinationals de stijgende kosten nog enigszins kunnen doorrekenen is dat bij de zelfstandigen en kmo’s veel minder het geval. Vaak rekenen ze de hogere inputprijzen niet ( volledig ) door om marktaandeel te behouden.

“Kmo’s zien in ijltempo hun marges onder druk komen en ze zijn bijgevolg veel kwetsbaarder omdat zij niet het prijszettingsvermogen hebben om dit door te rekenen aan afnemers én particuliere consumenten.” Die consument laat het ook stilaan afweten. Kon hij tijdens corona nog sparen, omdat consumeren eenvoudigweg niet kon door de lockdowns, dan worstelt deze vandaag steeds meer met gestegen facturen. Daardoor ontstaat een nog grotere negatieve spiraal. In de eurozone geven burgers dit jaar alleen al 70 miljard euro minder uit. “Momenteel speelt nog het vertragingseffect, de echte schok volgt nog.”

‘Groeien in onzekere tijden’

Ook, en vooral, in dergelijke economisch onzekere tijden is het mogelijk om je als bedrijf te wapenen tegen deze cocktail van risico’s. Blijven ondernemen, ja ook verder groeien, kan op een verantwoorde manier. Mits je de nodige zekerheden inbouwt. België is met zijn uitgesproken kmo-landschap extra kwetsbaar, stelt Johan Geeroms. “We zien dit jaar al de faillissementen in België met 41 procent stijgen, voor volgend jaar verwachten we nog een stijging van 12% (bron: Business Insolvency rapport). Ik adviseer dan ook dat bedrijven zorgen voor een goede spreiding van hun klantenbestand, zodat ze niet te afhankelijk zijn van enkele grote klanten.”

Weten met wie u handelt is belangrijk. Met de kredietverzekeringen van Allianz Trade bouwt u zekerheid in. Een kredietverzekering vergoedt de schade indien het misloopt bij uw klanten. Het motto van Allianz Trade luidt niet voor niks: ‘We secure, You Trade’. Allianz Trade dekt zowel het risico op wanbetaling ( n.a.v. liquiditeitsproblemen ), als vaststaande insolventie af via zijn kredietverzekering.

Maar een kredietverzekering is meer dan alleen dekking. Allianz Trade analyseert het risicoprofiel van een debiteur van z’n klant tevens rekening houdende met de sector en het land. Additionaal wordt de waarschijnlijkheid berekent dat uw klant in de financiële problemen kan komen de komende 12 maanden. Vraag daarom vandaag nog uw gratis risicoscan aan. Dat biedt u inzicht in het kredietrisico van uw klantenportefeuille. Zowel voor nieuwe als bestaande klanten.

Allianz Trade telt meer dan 62.000 klanten wereldwijd en beschikt over een up-to-date database van 83 miljoen bedrijven.

