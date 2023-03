Bodemsanering, eenvoudiger dan je denkt

Na een lek in je mazouttank dringt een bodemsanering zich vaak op. Dat hoeft niet per se een ingrijpende of dure klus te zijn, zeker niet voor wie de hulp inroept van het Promaz-fonds.

Stel: je denkt dat een deel van je bodem vervuild is door een lek in je mazouttank of -leiding. “Dan kan je aan een bodemsaneringsdeskundige vragen een kort onderzoeksverslag te maken, waarin die aangeeft dat er een voldoende vermoeden van verontreiniging is”, vertelt Hilde Decuyper, zaakvoerster van A+E Consult, zelf bodemsaneringsdeskundige in Lauwe. “Vaak volstaan één of twee boorpunten bij de tank met analyse van de grondstalen. Er is dus geen uitgebreid voorafgaand onderzoek nodig.”

Bij een beperkte verontreiniging volstaat meestal een simpele ontgraving rond de tank.

Als een bodemsanering noodzakelijk blijkt, heeft die doorgaans niet veel om het lijf. “Bij een beperkte verontreiniging is een simpele ontgraving rond de tank meestal voldoende”, vervolgt Hilde. “Zit de verontreiniging in het grondwater of is de verontreiniging niet zomaar uit te graven omdat er een gebouw op staat, dan gaan we in een bodemsaneringsproject verschillende saneringstechnieken vergelijken. Het vervuilde grondwater kan bijvoorbeeld worden opgepompt en gezuiverd. Een andere oplossing is het injecteren van een product dat via een chemische reactie de verontreiniging wegneemt. Het komt maar zelden voor dat we een hele tuin moeten laten ontgraven. Wel is het belangrijk om de saneringswerken te laten uitvoeren onder begeleiding van een door de gewestelijke overheid (OVAM, Leefmilieu Brussel) erkende bodemsaneringsdeskundige. Die werkt op zijn beurt samen met een gespecialiseerde saneringsfirma, die de vervuilde grond afvoert naar een erkend verwerkingscentrum.”

Promaz helpt je en komt financieel tussen

Het Promaz-fonds staat in voor operationele en financiële steun bij dergelijke werken. Ook wie vroeger al een bodemsanering liet uitvoeren, kan nog rekenen op een tegemoetkoming. De eigenaar moet dan de facturen van de uitgevoerde werken kunnen voorleggen, net als een eindverklaring van de bevoegde overheid die vermeldt dat de doelstellingen van de bodemsanering zijn bereikt.

Aanvraag indienen

Wie geconfronteerd wordt met een bodemverontreiniging als gevolg van een lekkende mazouttank, doet er goed aan zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen op www.promaz.be. Nog vragen? Contacteer Promaz via info@promaz.be of via 0800 63 636, van maandag tot vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur

De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord).