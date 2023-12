BMW en MINI zetten zakelijke markt onder stroom

Sinds 1 juli 2023 wordt de bedrijfswagen steeds meer 100 procent elektrisch. Als Belgisch marktleider speelt BMW hierin een voortrekkersrol, met onder meer de gloednieuwe BMW i5 in het hogere zakensegment. “Ook MINI wordt dankzij de nieuwe elektrische Cooper en Countryman belangrijker op de fleetmarkt”, zegt Alain Peers, Corporate & Special Sales Manager bij BMW Group Belux.

In de eerste tien maanden van 2023 was BMW opnieuw marktleider in België, zo blijkt uit de inschrijvingscijfers van automobielfederatie Febiac. “2023 was een goed jaar waarin de leveringen na de verschillende crisissen vlotter verliepen en we een inhaalbeweging deden. Maar ook qua nieuwe bestellingen was het een grand cru-jaar”, vertelt Alain Peers. “Dat komt deels door de nieuwe fiscaliteit. 1 juli 2023 was de magic date: we zagen een explosie van bestellingen voor plug-inhybrides. Sindsdien is er een grote verschuiving naar volledig elektrische modellen.”

De BMW i5 eDrive40 is een krachtige elektrische wagen met een vermogen van maar liefst 250 kW (340 pk) en een koppel van 400 Nm.

Sterk in B2B

De goede resultaten heeft het Duitse premiummerk in grote mate te danken aan zijn positie op de B2B-markt. “De zakelijke markt – alle bestellingen op btw-nummer – is goed voor ongeveer 75 procent van de BMW-verkoop in ons land. De B2B-rijder vindt duidelijk zijn gading bij ons. Dat komt voornamelijk door onze sterke aanwezigheid op de leasingmarkt”, stelt Alain Peers. De populariteit van BMW bij zowel bedrijven als zelfstandigen is uiteraard geen toeval. “We realiseren goede restwaardes, een zeer belangrijk aspect voor een aantrekkelijk leasetarief. Op de tweedehandsmarkt scoren we goed, met een attractieve maandelijkse huurprijs als resultaat. Daarnaast hebben we uiteraard een heel professioneel dealernetwerk dat zich dagdagelijks ongelooflijk inzet om al onze klanten de perfecte service aan te bieden.”

Groeipotentieel bij MINI

MINI onthulde recent de nieuwe, volledig elektrische Cooper (driedeurs) en Countryman (compacte SUV), die ook nog met verbrandingsmotor beschikbaar worden. “Het profiel van MINI is een beetje anders. Daar halen we ongeveer 50 procent private klanten en 50 procent B2B-klanten. Het zakelijke aandeel van MINI heeft zeker een mooi groeipotentieel met de lancering van al onze nieuwe elektrische modellen. De nieuwe MINI Cooper Electric start bijvoorbeeld vanaf 34.500 euro en haalt een rijbereik van meer dan 300 of 400 km.”

De nieuwe MINI-familie maakte in de herfst van 2023 haar debuut. Met die volgende generatie wordt het aantal geëlektrificeerde modellen in het assortiment fors uitgebreid.

Niet alleen elektrisch

Bij BMW en MINI kies je de aandrijving die het best past bij je rijprofiel. “Sinds 1 juli zijn we in een nieuwe wereld terechtgekomen, waarbij de Belgische overheid stuurt in de richting van volledig elektrische bedrijfswagens. Driekwart van de B2B-bestellingen is sindsdien volledig elektrisch. We zien een grote verschuiving, bijvoorbeeld bij ons elektrisch instapmodel iX1. Ook bij de pas gelanceerde nieuwe 5 Reeks Berline is er veel vraag naar de puur elektrische versie, de i5.

Veel automerken leggen zichzelf een deadline op om elektrisch te worden, maar dat doet BMW Group bewust niet. “Er is geen concrete datum vastgelegd, vooral omdat BMW Group een wereldspeler is. Europa heeft een duidelijke doelstelling: vanaf 2035 alleen nog nieuwe elektrische wagens verkopen. Maar op andere continenten zoals Amerika of Azië is er geen dergelijke deadline. Wij verkopen onze wagens wereldwijd en blijven dus benzine, diesel, plug-inhybride en elektrisch aanbieden. Met het prototype iX5 Hydrogen testen we bovendien de toekomstmogelijkheden van waterstof voor grotere modellen.”

Wat brengt 2024?

2024 wordt een interessant jaar voor BMW en MINI. “Op de Belgische markt focussen we op het elektrische gamma”, zegt Alain Peers. “Begin 2024 staat de iX2 in de showrooms. De i5 Berline is net op de markt en komt er ook als Touring. Deze elektrische break is heel belangrijk, want België is in vergelijking met omringende markten echt een ‘Touring-land’. Bij MINI staat na de lancering van de nieuwe Cooper en Countryman ook de Aceman op het programma, een nieuwe elektrische SUV.” Daar stopt het uiteraard niet. Vanaf 2025 lanceert BMW een nieuwe generatie elektrische wagens met nog betere batterijtechnologie en een origineel design. Deze Neue Klasse bestaat uit liefst zes nieuwe modellen in twee jaar tijd.

