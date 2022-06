Alles kan bij Peugeot, niets moet

De sterke positie van Peugeot op de bedrijfswagenmarkt heeft ervoor gezorgd dat het Franse merk goed blijft presteren. Het geheim achter het succes? Peugeot biedt zijn klanten waar voor hun geld én keuzevrijheid: alles kan, niets moet.

“Wij hebben een missie. De omschakeling van thermische naar elektromotoren is onafwendbaar.” Bas Viveen, algemeen directeur Peugeot Belux, verwoordt in mensentaal waar het op staat. “Om de klimaatverandering te kunnen stoppen, moet de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen drastisch naar omlaag. Daarom legt Europa strengere CO2-doelstellingen op die de autoconstructeurs ertoe verplichten over te schakelen naar elektrische aandrijving. Er is geen alternatief, ook niet voor de toekomstige modellen van Peugeot.”



Duurzame mobiliteit is een must

“Ieder weldenkend mens ziet de noodzaak van die omschakeling in maar ik begrijp dat velen moeite hebben met de manier en snelheid waarop. Hoe je het draait of keert, een elektrische auto is voor een particuliere klant erg duur. Het prijsverschil tussen een ‘gewone’ Peugeot 208 en een e-208 bedraagt ongeveer 10.000 euro. In Duitsland en Frankrijk compenseert de staat het prijsverschil met premies. Maar ik ben daar geen voorstander van, omdat je een kunstmatige markt creëert die als een pudding in elkaar zakt zodra de financiële incentives worden afgeschaft. Wij moeten ook eerlijk durven toegeven dat voor wie thuis of op het werk niet kan opladen een elektrische auto niet altijd een cadeau is. Het laadpalennetwerk laat nog te wensen over.”

Elektrificatie in een stroomversnelling

“Het goede nieuws is dat de situatie snel verbetert en dat de elektrificatie in een stroomversnelling is terechtgekomen. Dat is de verdienste van de bedrijfswagenmarkt die ruim 60 procent van de autoverkoop voor haar rekening neemt. Bij Peugeot is de B2B-markt zelfs goed voor 73 procent van de omzet. Het aandeel deels of volledig geëlektrificeerde modellen bedraagt 25 procent. Voor enkele jaren was dat nog 5 procent. Wij danken onze sterke positie op de B2B-markt aan de moderne look, betrouwbaarheid en rijkelijke uitrusting van onze modellen, aan hun hoge restwaarde en gunstige TCO (Total Cost of Ownership). Wij profiteren bovendien van onze goede zakelijke contacten met de leasemaatschappijen en grote en kleine bedrijven. Tijdens corona is de B2B-markt blijven draaien.”

Bestseller 308 SW

Bas Viveen verwacht dat die goede bedrijfsresultaten in 2022 nog beter worden. “Enkele weken geleden hebben we de 308 SW Plug-In Hybrid gelanceerd. De bestellingen stromen binnen. In het belangrijke C-segment vult de 308 Plug-In Hybrid een leemte op in ons aanbod naar de B2B-klant. Die profiteert nog altijd van een gunstig fiscaal regime, uiteindelijk draait het erom hoeveel een klant netto moet betalen. Volgend jaar volgt een volledig elektrische versie van de 308 die verder leverbaar blijft met benzine- of dieselmotor. Ook voor alle andere bestaande modellen blijft die keuze bestaan. Alles kan, niets moet! Dat de 308 leverbaar is als berline en break is een bijkomend pluspunt.”

De Peugeot 308 is hét succesnummer van Peugeot. De nieuwkomer is in alle opzichten een nummer groter dan de vorige generatie en volgens Bas Viveen “op maat gemaakt van jonge mannen en vrouwen die aan een succesvolle carrière bouwen, die volop in het leven staan en daar met het gezin ten volle van willen genieten. Dertigers dus die zich kunnen terugvinden in het DNA van Peugeot dat wordt gekenmerkt door respect voor traditie én de wil en kracht om te innoveren.”

Peugeot 308 SW Plug-In Hybrid

Gecombineerd stroomverbruik: 15 en 15,6 kWh/100 km

Gemiddelde CO 2 -uitstoot: 25-30 g/km

Aandrijving: Plug-In Hybrid met 1598 cm3 benzinemotor en elektromotor vooraan

Maximum vermogen: 110 en 132 kW

Maximum rijbereik (WLTP): 59-60 km 100% elektrisch

Maximum laadtijd: 7u05 (stopcontact 8A en charger van 3,7 kW)

Accutype/accucapaciteit : Lithium-Ion / 12,4 kW

Topsnelheid: 225 km/u

Acceleratie 0-100 km/u: 7,7 en 7,6 s

Instapprijs: € 39.200

