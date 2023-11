7 leuke snufjes die de nieuwe Volkswagen ID.7 slim maken

Met de nieuwe ID.7 presenteert Volkswagen zijn eerste 100 procent elektrische vijfdeursberline in de hogere middenklasse. Deze belangrijke nieuwkomer pakt uit met een maximaal rijbereik van ongeveer 700 km (met de 86 kWh batterij). En dat is lang niet de enige troef van de ID.7, die vol slimme snufjes zit die je in de zevende hemel brengen.

Head-updisplay met augmented reality

Voor de bestuurder opent een nieuwe wereld van informatie. Standaard is de ID.7 uitgerust met een head-updisplay met augmented reality. Digitale gegevens zoals de huidige en toegelaten snelheid worden voor de bestuurder op de voorruit geprojecteerd, ongeveer 3,5 meter voor de auto. Navigatie-instructies zie je rechtstreeks op de weg, ingebed in de echte wereld, een tiental meter voor de auto. Zo hoef je je ogen niet van de weg te halen en weet je in de ID.7 altijd precies waar je moet rijden.

Spraakassistent

Wil je dat de ID.7 een bepaalde taak uitvoert, vraag het dan gewoon aan de ingebouwde spraakassistent IDA. Denk bijvoorbeeld aan de sfeerverlichting, het weerbericht, de keuze van het rijprofiel, de radiozender of de bestemming van het navigatiesysteem. Maar de spraakassistent kan nog veel meer en interpreteert specifieke zinnen. Als de bestuurder ‘Hallo Volkswagen, ik heb koude handen’ zegt, reageert de ID.7 door de stuurverwarming te activeren en een warmeluchtstroom naar de handen te leiden.

(On)doorzichtig panoramadak

Het optionele panoramadak van de ID.7 is uniek. Dankzij een in het glas geïntegreerde PDLC-laag (polymer dispersed liquid chrystal) kan het transparante dak in een oogwenk ondoorzichtig worden en daarna weer kristalhelder. Dat kan met een aanraaktoets in de dakconsole of via de spraakassistent. In de ondoorzichtige toestand staat de elektronische laag niet onder spanning en zijn de kristallen in de laag zodanig gerangschikt dat het glas verduisterd wordt. Zodra de laag onder elektrische spanning komt, herschikken de kristallen zich zodat er weer licht door kan.

Intelligente verlichting

De verlichting van de nieuwe ID.7 mag gezien worden, zeker met het optionele en innovatieve IQ.LIGHT. Dankzij de matrixtechnologie kun je continu met grootlicht rijden zonder andere weggebruikers te verblinden. Een elegante lichtband loopt tussen de ledmatrixkoplampen en het Volkswagen-logo. Wanneer je de ID.7 nadert, lichten de koplampen even op alsof ze knipogen. De slimme verlichting omvat ook optionele 3D-ledachterlichten met dynamisch remlicht en geïntegreerd dynamisch knipperlicht, dat met vloeiende lichtbewegingen de richting aangeeft. Functioneel én knap.

Zetels met temperatuurregeling

Volkswagen ontwikkelde een nieuw type zetels voorzetels voor de ID.7. Een opmerkelijke functie is het adaptieve temperatuurbeheer. Naast tal van gepersonaliseerde instellingen kunnen de bestuurder en voorpassagier een automatische modus voor hun zeteltemperatuur activeren. Temperatuur- en vochtigheidssensoren bepalen dan of het nodig is om de zetel te koelen of verwarmen en regelen de ventilatie. Tot slot kun je drie speciale modi selecteren: maximale verwarming, maximale klimaatregeling of maximale droging. Voorzetels met massagefunctie zijn trouwens ook beschikbaar.

Slimme luchtroosters

De Phaeton, de vroegere toplimousine van Volkswagen, had een schitterende klimaatregeling met vrijwel tochtvrije ventilatie dankzij luchtroosters die automatisch open en dicht gingen. De ID.7 heeft een gelijkaardige actieve ventilatieregeling. Slimme luchtroosters (Smart Air Vents genoemd) met elektronisch gestuurde verticale en horizontale motoren, openen en sluiten automatisch. Ze verdelen de lucht snel en met een grote reikwijdte in het interieur dankzij een schommelfunctie. Zodra je de ID.7 nadert met de autosleutel, begint de auto het interieur te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter.

Preconditionering

Met het grootste accupakket van 86 kWh heeft de ID.7 een snellaadvermogen van maximaal 200 kW. Een handig snufje helpt hierbij een handje: het koelsysteem preconditioneert namelijk het batterijpakket voor een laadstop. De voorbereiding begint automatisch wanneer je in het navigatiesysteem een laadstation als bestemming invoert. De ID.7 weet dan dat zijn batterijpakket binnenkort opgeladen wordt en zorgt alvast voor de ideale omstandigheden om sneller te laden. Goed gezien van Volkswagen.

