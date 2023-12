10 goede redenen om je bedrijfsevenement in Wallonië te houden

Ruime conferentiezalen, een waaier aan teambuildingactiviteiten of tafels met de heerlijkste gerechten om samen van te smullen … Wallonië heeft heel wat prachtige plekken die ideaal zijn voor MICE-evenementen. De regio is dan wel klein, maar je vindt er inspiratie bij hopen! Wallonië beschikt over alle ingrediënten die je nodig hebt om je bedrijf in de kijker te zetten. 10 uitstekende redenen om voor je volgende bedrijfsevenement in eigen land te blijven.

1. Formules à la carte

Organiseer je een evenement met je bedrijf? Wallonië lost je stoutste wensen in. Op zoek naar een intiem restaurant voor een onderhandeling? Een grote seminarzaal te midden van het Waalse erfgoed? De ideale plek voor een teambuilding? De mogelijkheden in Wallonië zijn ronduit indrukwekkend! Diverse organisaties die gespecialiseerd zijn in bedrijfsevenementen werken samen met jou het programma van je dromen uit, op basis van jouw wensen en budget. Laat je begeleiden door Sem’On Business, dat unieke uitstappen organiseert in heel Wallonië. Alleluias Events kent dan weer Waals-Brabant door en door. Nood aan een adrenalinekick? Vertrouw op de Luikse kampioen in deze sector: Adrenaline Events.

Sem’On Business © Sem’On Business

2. Veelzijdige organisaties

Waarom zou je het voorbij de landsgrenzen gaan zoeken als Wallonië zoveel gespecialiseerde en veelzijdige toeristische organisaties telt? Stuk voor stuk beschikken ze over de infrastructuur en knowhow om je bedrijfsevenement onvergetelijk te maken. Op die lange lijst met allround locaties staat ook de abdij van Stavelot. Dit pareltje in de provincie Luik heeft een prachtige tuin, drie musea, een brasserie en seminarzalen. Als je het hier niet vindt, vind je het nergens! De Meren van de Eau d’Heure staan bekend om hun uitzonderlijke natuurpracht. Dit is een niet te missen bestemming. Waag je na een vergadering in een van de zalen van het Golden Lakes Hotel aan het boomklimparcours, speel een partijtje golf of klim naar de top van de panoramische toren van de stuwdam. Het gebied ligt aan het RAVeLnetwerk en is erg populair bij sporters. Maar je kunt er ook relaxen in de wellness van het complex.

Centre d’Innovation et de Design au Grand Hornu © WBT, V. Ferooz, Pixel Komando

3. Een lokaal alternatief

Je hoeft echt niet ver te reizen, want Wallonië is dicht bezaaid met toeristische organisaties van topniveau. Het voordeel van een kleine regio is dat alle pareltjes in de buurt liggen. Door voor lokale organisaties te kiezen, win je niet alleen kostbare tijd, je draagt ook bij aan de lokale economie én spaart onze planeet. Van een win-win gesproken!

4. Buitengewoon erfgoed

Elk bedrijf dat een evenement organiseert, wil uiteindelijk indruk maken. Onderschat daarom het belang van de locatie niet. Een bijzondere omgeving zal de deelnemers nog lang bijblijven! En dat treft, want Wallonië blinkt uit op dat gebied. Wat dacht je bijvoorbeeld van Pairi Daiza, Le Bois du Cazier, Kloster Heidberg of de Grotten van Han? Deze toeristische trekpleisters bieden intussen heel wat activiteiten voor de bedrijfswereld. SPARKOH! is nog zo’n plek met een twist. Dit walhalla voor wetenschap en technologie ligt op een voormalige mijnsite die onder handen werd genomen door architect Jean Nouvel.

5. Een frisse neus

Er gaat niets boven de frisse buitenlucht om writer’s block te overwinnen, de creativiteit te prikkelen en de productiviteit op te krikken. Met zijn platteland, meren, bossen en valleien is Wallonië de groene regio bij uitstek. Er is genoeg te doen in de natuur. Denk maar aan kajakken, mountainbiken, wildtrails, wandelen of een schattenjacht in de bossen. Met zijn avonturenpark (tokkelbanen, boomklimparcours), restaurant-bar en dierenpark staat Forestia garant voor een avontuurlijke dag in de openlucht. Geniet nog wat langer van de weldaden van de natuur met een verblijf in het groen. Breng een verkwikkende nacht door in Dolce by Wyndham La Hulpe, een luxueus viersterrenhotel aan de rand van het Zoniënwoud. Of trek naar ecoresort Your Nature of Domaine de Bronromme, met zijn tot eventlocatie omgebouwde boerderij.

Wildtrails © WBT, V. Ferooz, Pixel Komando

6. Een streek om van te smullen

Niemand kan goed werk leveren op een lege maag. Geef je werknemers dus een opkikker met een overheerlijke activiteit die niet alleen de geest maar ook de teamspirit versterkt! Wallonië zit niet verlegen om lekkernijen. Fijnproevers zullen met volle teugen genieten van de vele proeverijen, kooklessen en gastronomische wandelingen die de Waalse delicatessen in de spotlights zetten. Ontdek de wereld van Belgisch ambachtelijk bier met BrewSpot, dat proeverijen en bezoeken aan brouwerijen in heel België organiseert. Fan van whisky? The Owl Distillery opent de deuren van zijn authentieke Haspengouwse boerderij die werd omgetoverd tot een traditionele stokerij. Liefhebbers van zoetigheid volgen ondertussen een workshop bij Les Chocolats d’Edouard in Florenville en nemen een doos pralines als souvenir mee naar huis.

Kooklessen Auberge de la Ferme © Arnaud Siquet

7. Even helemaal weg

Soms wil je gewoon eens helemaal offline zijn. Help je werknemers volop te genieten van de heilzame effecten van MICE-evenementen en kies voor activiteiten of plaatsen die je even helemaal uit de sleur halen. Heel wat kastelen en monumenten met uitzonderlijk erfgoed in de regio hebben zelf een professioneel centrum opgezet. Voorbeelden zijn het Château d’Hélécine, de Citadel van Namen, de voormalige mijnsite van Blegny in Luik, het Château de Courrière, het domein van Terhulpen en het prachtige Château de Beloeil.

Opéra royal de Wallonie © WBT, V. Ferooz, Pixel Komando © iStockPhoto

8. Duurzame spelers

Voor veel bedrijven is duurzaamheid vandaag een topprioriteit. Dat treft: in Wallonië spelen heel wat organisaties daar met plezier op in! Door voor Wallonië te kiezen als bestemming voor je bedrijfsevenement bespaar je niet alleen brandstof, je steunt ook de lokale spelers die maar wat graag verduurzamen. Heel wat Waalse toeristische organisaties kiezen dan ook resoluut voor een ecologische aanpak. Ecco La Luna is daar een perfect voorbeeld van. Dit bureau kan bogen op ruim twintig jaar ervaring in het vak. Het organiseert unieke, duurzame evenementen, op maat van jouw specifieke groep.

9. Een heilzame bestemming

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Die uitdrukking uit de oudheid is nog steeds bijzonder actueel. Want voor goede ideeën heb je een uitgeruste, verfriste geest nodig! Er gaat niets boven een dagje wellness om de productiviteit van je teams te boosten. Wallonië beschikt over verschillende wellnesscentra, waaronder de Thermen van Spa, de Meren van de Eau d’Heure en het Château des Thermes in Chaudfontaine. Veel hotels in de regio hebben ook een wellness met ultramoderne faciliteiten, waaronder de Van der Valk-hotels (in Bergen, Luik, Verviers, Charleroi en Nijvel-Zuid), Naxhelet Châteaux Thermes & Golf, R hotel experiences in Remouchamps, Domaine de Ronchinne, hotel Le Florentin in Florenville en hotel YUST, voor een heerlijk verwenmoment in het bruisende Luik.

Domaine de Ronchine © findyourplace.be © Belga

10. Infrastructuur voor grote groepen

Zie je het graag groots? Wallonië ook! Laat je niet langer beteugelen door plaatsgebrek. Benut het volle potentieel van je bedrijf dankzij de vele infrastructuren voor zeer grote groepen in de vier hoeken van de regio. Denk maar aan WCCM by Van Der Valk, een ruimte met plaats voor 1500 personen net buiten Bergen, het Congrespaleis van Luik en zijn drie amfitheaters met 1000 zitplaatsen, vakantiecentrum Vayamundo met 15 vergaderzalen van verschillende afmetingen of LOUVEXPO en zijn 4800 m² aan moduleerbare ruimte

WCCM by Van der Valk

VISITWallonia is een officiële overheidsorganisatie. Deze vzw promoot Wallonië onder meer als topbestemming voor MICE-evenementen. De afdeling Convention Bureau Wallonie, die deel uitmaakt van VISITWallonia, is je ideale en neutrale aanspreekpunt als je graag hulp krijgt bij de uitwerking van al je bedrijfsevenementen. Ben je van plan om een teambuilding, conferentie of congres te organiseren in Wallonië? Vraag deze experts gerust om logistieke ondersteuning op maat. Dat is volledig gratis! Met hun ervaring en advies wordt jouw evenement een schot in de roos.

meetings.incentives@visitwallonia.be +32 81 84 41 17