‘Wel, Vincent Van Peteghem, voor jullie belangrijkste opdracht hebben jullie gefaald’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Eind augustus interviewde ik energieminister Tinne Van der Straeten voor Knack. De energieprijs stond de dag ervoor op zo’n 350 euro per megawattuur. Diezelfde week vergeleek een collega de energiecrisis met de coronacrisis, in zoverre dat we deze herfst waarschijnlijk over niets anders zouden schrijven. Tijdens dat gesprek – Van der Straeten geloofde toen nog dat een Europese oplossing makkelijk af te kloppen was – prevelde ik dat ‘zelfs mensen met journalistenlonen’ het moeilijk dreigden te krijgen. Tot dan ging de discussie vooral over hulp voor mensen die net geen recht hadden op het sociaal tarief, maar ik wilde weten wat ze voor de betere middenklasse zou doen. Half lachend, half bloedserieus.

Ik moet zeggen dat ik me daar vandaag wat schuldig over voel.

De 350 euro bleek de absolute piek te zijn, en sindsdien is de gasprijs meer dan gehalveerd. Maar het was in diezelfde periode dat de regering-De Croo aan de bak ging. Eerst dacht ze zich ervan af te kunnen maken met een mediageniek Overlegcomité. Uiteindelijk kon ze niet anders dan cash uitdelen, iedereen 200 euro per maand. Eigenlijk zat er maar één noemenswaardige beslissing in de begroting van vorige week: een verlenging daarvan tot het einde van de winter.

Vivaldi deelt veel liever geld uit aan mensen die het niet nodig hebben.

De economen Gert Peersman en Koen Schoors leggen in Knack uit waarom dat een verkeerde beslissing is, maar het was pas bij het lezen van de weekendinterviews van Vincent Van Peteghem dat het echt tot me doordrong.

Van Peteghem deed een (ongerelateerde) uitspraak in De Standaard over zijn fiscale hervorming die mij met verstomming achterliet. ‘Op de receptie van Voka hebben zeker tien (10!) ondernemers mij gezegd: “Die hervorming zal voor mij misschien nadelig zijn, maar ik ben zo blij dat iemand op lange termijn over fiscaliteit durft te denken.’” Ik heb me een heel weekend afgevraagd wat het betekent dat een minister blijkbaar écht denkt dat zoiets is gebeurd, en het zelfs met journalisten deelt. Als hij met zijn gezin in de Lunch Garden eet, veren alle andere klanten vast op voor een staande ovatie.

Nog onbegrijpelijker was zijn opmerking dat hij zich zorgen maakt over mensen die net buiten het sociaal tarief vallen. Waarom zouden zij nog gaan werken als ze zien dat buren met een uitkering veel meer geholpen worden? Wel, Vincent Van Peteghem, exáct daarvoor moest de regering dringend een oplossing zoeken. Dat was vorige week jullie belangrijkste opdracht. Helaas, dat is niet gelukt, omdat jullie veel liever geld uitdelen aan mensen die het – zoals ik – niet nodig hebben.