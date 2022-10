‘Waarom zouden politici überhaupt meer moeten verdienen dan caissières? De arrogantie, zeg’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

En wat als we ons eigen loon nu eens met 8 procent zouden verminderen, ziet u ons dan weer graag? Het is van een moeilijk te verdragen treurigheid als politici zich met zulke voorstellen proberen te behelpen. Alexander De Croo (Open VLD) opperde het vorige week tijdens de begrotingsbesprekingen – 8 procent minder loon voor alle ministers –, en natuurlijk durfde geen enkele collega er hardop iets van te zeggen.

Allemaal goedbedoeld, dat is het zielige. Want het overtuigt natuurlijk helemaal niemand. Niet één Belg die zich tot vorige week opwond over de lonen van politici zal zich met zo’n knip tevredenstellen. In hun oren klinkt, zo schat ik, een loonsvermindering van 8 procent voor ministers ongeveer hetzelfde als een loonsverhoging van 8 procent voor hen. Het was te veel geld, het is te veel geld, het zal altijd te veel geld zijn. Het gaat dan vaak om dezelfde kiezers die in andere landen met veel enthousiasme op Donald Trump, Silvio Berlusconi of Boris Johnson zouden hebben gestemd – geen politici die verkozen raakten door een gelofte van armoede af te leggen. Het heeft dus, zoals wel meer voorstellen over politieke vernieuwing, haast iets navelstaarderigs van De Croo dat hij denkt zulke kiezers ergens van te kunnen overtuigen door zijn eigen loon een beetje af te romen.

Dit was gewoon Homans being Homans.

Verdienen politici veel geld? Natuurlijk. Te veel? Daar heb ik eigenlijk geen mening over. Ik weet alleen dat ik het zelf voor geen geld in de wereld zou willen doen.

In Knack van vorige week vergeleek columnist Jonathan Holslag Liesbeth Homans met Marie-Antoinette. Zoals die aristocratische Franse koningin in de achttiende eeuw elke voeling met het volk verloor, zo raken ook nouveaux riches als Homans – als parlementsvoorzitster een van de best betaalde politici van het land – elke band met de werkelijkheid kwijt. Een tot de verbeelding sprekende vergelijking, maar zou Homans echt iets anders hebben gezegd als ze minder verdiende? Dit was gewoon Homans being Homans. Hoeveel procent moeten politici dan inleveren om nooit meer het verwijt te krijgen dat ze wereldvreemd zijn? Hoeveel méér mogen ze verdienen dan een caissière in de supermarkt – waar Homans trouwens jarenlang zelf heeft gewerkt?

Excuseer, waarom zouden politici überhaupt meer moeten verdienen dan caissières? De arrogantie, zeg.