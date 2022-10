‘Vijf jaar na de moord op Daphne Caruana Galiza is de Maltese rechtsstaat een probleem geworden voor Europa’

‘De stilte is oorverdovend’, schrijven Tom Vandenkendelaere en Manfred Weber, vijf jaar na de moord op de Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galiza. ‘De waarheid blijft nog steeds verborgen door een falend rechtssysteem. Ook de mate van straffeloosheid is ongezien in de EU.’

Exact vijf jaar geleden verliet de Maltese onderzoeksjournalist, Daphne Caruana Galizia, haar huis en stapte in haar wagen. Na enkele meters rijden was een explosie hoorbaar die over het hele eiland galmde. Tot op de dag van vandaag blijft de moord op Daphne, die tot het ontslag van een socialistisch premier en twee van zijn ministers leidde, een open wonde in de Maltese samenleving.

Vijf jaar later wachten familie en vrienden nog steeds op antwoorden: slechts een van de huurmoordenaars werd veroordeeld. De processen tegen andere betrokkenen worden onder socialistisch bewind systematisch vertraagd. De Maltese rechtstaat is ondertussen een probleem voor Europa geworden.

Zo weten we tot op de dag van vandaag niet welke politici eventueel bij de politieke moord betrokken zijn. We weten niet of de Maltese politie telefoons en computers, waar informatie over het moordcomplot terug te vinden is, in beslag genomen heeft.

In het verleden riep onze EVP-fractie Malta meermaals op om een onafhankelijke commissie op te richten in de zoektocht naar de moord. Ondanks de socialistische rugdekking in het Europees Parlement aan de Maltese regering, blijven er vele vragen onbeantwoord. De stilte is oorverdovend. De waarheid blijft nog steeds verborgen door een falend rechtssysteem. Ook de mate van straffeloosheid is ongezien in de EU.

Daphne Caruana Galizia bracht de voorbije jaren een berg aan corruptiebewijsmateriaal naar buiten over de voormalige Maltese socialistische premier Joseph Muscat, zijn kabinetchef Keith Schembri en zijn rechterhand, minister Konrad Mizzi. En toch gaan en staan deze heren, trouwens al eerder genoemd in de beruchte Panamapapers, vandaag nog steeds waar zij willen. Het lijkt er nochtans sterk op dat Daphne vermoord werd omwille van haar onderzoek naar corruptie bij de Maltese overheid.

En dat blijkt nu ook zo te zijn. Meer dan een jaar geleden wees onafhankelijk onderzoek in Malta uit dat de staat wel degelijk verantwoordelijk is voor de moord op deze journaliste. Dit is een zeer ernstige schending van onze Europese waarden en de principes van de rechtsstaat, vastgelegd in artikel 2 van het Verdrag van de Europese Unie.

Het onderzoek kwam ook met een reeks maatregelen die de Maltese overheid moet nemen om dit verhaal tot op de bodem uit te spitten, maar dit bleef zonder gehoor. Toch mag Europa niet de andere kant opkijken. In de eerste plaats moeten de Europese socialisten actie ondernemen: toen socialistisch fractieleider Iratxe Gárcia Pérez onlangs naar Malta reisde, durfde zij in het bijzijn van premier Abela Daphne’s naam niet eens uit te spreken. En hoe zit het met EU-Commissaris Frans Timmermans: wanneer sprak hij hier voor het laatst over?

Onze EVP-fractie blijft onverminderd zoeken naar gerechtigheid voor Daphne en wil een einde stellen aan straffeloosheid in Malta en bij uitbreiding de hele Europese Unie. Wij zullen deze kwestie blijvend op de agenda stellen, zoals bijvoorbeeld volgende week in het Europees Parlement.

Tom Vandenkendelaere (CD&V) is Europees Parlementslid voor de EVP-fractie.

Manfred Weber is leider van de EVP-fractie in het Europees parlement.