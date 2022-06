‘Oekraïne zit nu niet te wachten op toetreding tot de EU’

Elke maandag gooit Knack-redacteur Peter Casteels een blokje hout op het vuur.

In mijn straat hangt aan een van de rijtjeshuizen nog altijd een Oekraïense vlag. De eerste keer dat ik ze zag, helemaal aan het begin van de oorlog, werd ik er instant gelukkig van. Het was in de dagen dat we de oorlog volgden als een voetbalmatch, waarbij iedereen natuurlijk voor Oekraïne supporterde. In Europese hoofdsteden werd toen in de operahuizen voor een betraand publiek het Oekraïense volkslied gezongen. Rusland, dat zich ook nog eens monsterlijk gedroeg, moest verslagen worden, het liefst met een vernederende einduitslag. Die vlag – ze was niet de enige in de straat – was daar het ultieme symbool van.

Vandaag hangt ze er dus nog steeds, maar ze straalt helemaal niet meer dezelfde energie uit als in die weken in maart. Ze doet eerder denken aan de Belgische vlaggen die soms ook nog tot lang na een verloren wereldkampioenschap blijven hangen. Met dat verschil dat de match nog altijd bezig is, en voor sommige spelers alleen maar spannender wordt. Rusland staat momenteel op winst. We zijn de Oekraïners niet vergeten, helemaal niet, in tegenstelling tot de Afghanen die we vorige zomer in handen van de taliban achterlieten. We hebben alleen al even geen tijd, en straks geen energie meer om te supporteren. Die vlag is daar een ongemakkelijke herinnering aan.

De European Council on Foreign Relations, een denktank, organiseerde in juni een enquête over de oorlog. Ongeveer een derde van de Europeanen wil het liefst zo snel mogelijk een vredesakkoord, mét Rusland uiteraard. Nog maar een op de vijf Europeanen vindt het nodig dat Rusland duidelijk verslagen wordt. Zij zijn, volgens de ECFR, het gerechtigheidskamp.

Ik zit zelf in het meest onnozele kamp, dat ongeveer even groot is: de zwervers. Wij weten het niet goed meer, wij twijfelen tussen de twee. We zijn daarmee wel in uitstekend gezelschap, want zo ongeveer alle politieke leiders in Europa denken er hetzelfde over. Ze blijven allemaal herhalen dat Oekraïne moet winnen – zeker als Volodymyr Zelensky het kan horen – maar het is ondertussen wel duidelijk dat we daarvoor niet genoeg wapens zullen aanleveren.

Toen Emmanuel Macron, Olaf Scholz en Mario Draghi naar Kiev trokken eerder deze maand, hadden ze er niet beter op gevonden dan hun tijd vol te praten over de eventuele toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. De gesprekken mogen starten, zonder dat de uitkomst vaststaat. De kans is klein dat er in de Donbas, waar Oekraïense soldaten nog zeker de hele zomer moeten vechten tegen een Russisch leger dat aanzienlijk sterker is, om die beslissing is gejuicht.