Politieke crisis in Italië: Draghi biedt ontslag aan, president weigert

De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft donderdag het ontslag van premier Mario Draghi geweigerd. Mattarella heeft Draghi gevraagd verslag uit te brengen aan het parlement om zo tot een evaluatie van de situatie te komen, zo laat het bureau van de president weten.

De Italiaanse premier Mario Draghi had donderdag op een ministerraad zijn ontslag aangekondigd.

De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank had eerder aangegeven te zullen opstappen als coalitiepartner Vijfsterrenbeweging (M5S) niet zou instemmen met een pakket aan steunmaatregelen. Donderdag kondigde de anti-establishmentpartij aan de stemming in de Senaat te zullen boycotten, waarna Draghi de handdoek in de ring gooide.

Na het weigeren van het ontslag door de president kan Draghi nu een nieuwe stemming organiseren om alsnog steun van alle coalitiepartners te krijgen. Ook kan hij proberen een nieuwe coalitie te smeden. Anders komen er waarschijnlijk dit najaar verkiezingen. Die stonden gepland voor volgend jaar.

“De meerderheid van nationale eenheid die de regering van in het begin op de been hield, bestaat niet meer. Het vertrouwenspact dat aan de basis ligt van de regering is verdwenen”, duidde Draghi zijn beslissing.

De Italiaanse regering was er een van nationale eenheid, met steun van alle politieke partijen behalve het extreemrechtse Fratelli d’Italia.

Zonder de steun van M5S heeft Draghi in theorie nog altijd een meerderheid, maar de aftredende Italiaanse premier vindt dat zijn regering daardoor “politiek” is geworden en dat hij daarvoor destijds niet het mandaat heeft gekregen.

“Sinds mijn inauguratie heb ik steevast gezegd dat deze regering enkel voortdoet als er een duidelijk perspectief is om het programma waarvoor de politieke partijen zich hebben uitgesproken, te verwezenlijken. Deze voorwaarden zijn er vandaag niet langer.”

Stemming over steunpakket

De stemming had betrekking op een steunpakket ter waarde van tien miljard euro. Dat moest dienen om gezinnen en bedrijven te beschermen tegen de torenhoge inflatie. De Vijfsterrenbeweging vond het pakket echter te mager, waardoor het de stemming besloot te boycotten.

Draghi werd binnen zijn brede coalitie al maanden onder druk gezet door verschillende partijen om de economische hervormingen af te zwakken en zijn regering te herschikken. Met zijn ontslag komt het land nog meer in de politieke instabiliteit terecht. Italië heeft namelijk ook af te rekenen met een energiecrisis, droogte en een torenhoge staatsschuld.