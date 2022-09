‘Misschien moet ik me dan maar die nieuwe outfit aanschaffen met de energiepremie’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

‘Wij mogen ons niet blijven verstoppen achter de premier.’ U herinnert het zich ongetwijfeld niet meer, maar met die woorden in De Zondag vatte Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan het begin van dit jaar zijn goede voornemens samen. Toen de coronacrisis stilaan helemaal vervaagde, was het tijd dat zijn partij zichzelf weer een eigen profiel aanmat.

Dat is, helaas, niet gelukt.

Daarom is Lachaert het politieke jaar in september aangevat met een nieuwe strategie: zichzelf net wél, en liefst nog met de hele partij, verstoppen achter de premier. Er mag geen Open VLD’er meer te zien zijn, of misschien enkel om even te pleiten voor het privatiseren van de autokeuring en om dan weer meteen achter de rug van de premier weg te duiken. Dat is best gedurfd: Alexander De Croo blijft populair, maar zijn regering raakte dit voorjaar haar laatste verdedigers kwijt. Vivaldi beloofde ooit om België klaar te maken voor zijn tweehonderdste verjaardag in 2030, maar dat zal toch een ander ploeg moeten doen.

De energiecrisis verandert dat allemaal. Of dat hopen ze uit de grond van hun hart bij Open VLD, waar De Croo als crisismanager wordt vergeleken met Bart De Wever als causeur. Wie wil er ook nog naar de praatjes van die man luisteren als mensen straks de thermostaat op zeventien graden moeten zetten? We zullen ons deze winter allemaal warmen aan het leiderschap van de premier. Velen vonden de voorspelling van De Croo dat we vijf of misschien wel tien moeilijke winters krijgen wat overdreven dramatisch, maar eigenlijk gaf hij daarmee dus eenvoudigweg het startschot van de verkiezingscampagne van zijn partij. Als haar politieke strategie helemaal afhangt van het crisismanagement van de premier, moet die crisis natuurlijk wel blijven duren, zeker tot aan de verkiezingen van 2024.

Die oorlog in Oekraïne: het zal daar toch zeker niet zo snel gedaan zijn als er nu in de kranten staat?

Zou het, trouwens, ook dankzij die nieuwe strategie zijn dat we zo goed als allemaal in november en december weer een energiepremie krijgen? Het is een spectaculaire campagnestunt. Vier op de vijf Belgen krijgen dit najaar een tegemoetkoming voor hun energiefactuur, en de MR is in de regering haar best aan het doen om ook de aller-, allerrijksten hetzelfde te geven. Die premie ligt zelfs hoger dan het maandelijkse voorschotbedrag dat mijn energieleverancier momenteel voor mij berekent, en de gasprijzen dalen voorlopig enkel verder. Ik zag in de herfstcollectie van COS een joggingpak in kasjmier. Misschien moet ik me die outfit dan maar aanschaffen met dat geld, en Egbert Lachaert moet maar hopen dat we ons in 2024 allemaal nog dankbaar herinneren wie ons die centen gaf.