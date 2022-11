‘Ik zoek nieuwe vrienden (met een vast energiecontract)’

Met de stijging van de energieprijzen wordt pijnlijk duidelijk dat de ene middenklasser de andere niet is. ‘Velen kunnen alleen maar dromen van zonnepanelen en driedubbelglas’, schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman in haar wekelijkse column De Zoetzure Dinsdag.

Nu de temperaturen dalen, blijkt dat ik twee soorten vrienden heb. Bij sommigen hangt er over elke stoel een kleurige plaid wanneer ik bij hen ga eten. De voordeur is nog niet helemaal dicht of ze verzekeren me al dat de verwarming best een graadje hoger kan als ik het écht koud krijg. Daarnaast heb ik ook een paar vrienden die over iets wonderlijks beschikken: een vast energiecontract. Stap ik hun woonkamer binnen, dan word ik meteen overweldigd door een weldaad aan warmte. Al gaat dat heerlijke gevoel na een tijdje weleens in onbehaaglijk gezweet over, want tegenwoordig draag ik te veel kledinglaagjes voor een kamer waar de thermostaat op 21 graden staat.

De energiecrisis legt wel meer verschillen bloot. Naarmate de angst voor een onbetaalbare energiefactuur groeit, wordt duidelijker dat er niet één middenklasse bestaat. Variabele energiecontracten laten ongelijkheden zien die tot voor kort onder de radar bleven. Zo ken ik heel wat mensen die de voorbije maanden ramen met driedubbelglas hebben laten installeren, zonnepanelen hebben besteld en hun zolder nog wat meer hebben geïsoleerd. Ook bij hen staat de thermostaat doorgaans een graad lager dan vorige winter, maar het is er niet bepaald koud. En vooral: zij liggen ’s nachts niet over hun energierekening te tobben.

Daarnaast heb ik ook vrienden en kennissen die alleen maar van zonnepanelen en driedubbelglas kunnen dromen. Nochtans allemaal middenklassers met een fatsoenlijk loon. Zoals de jonge ouders T. en F. die vorig jaar al hun spaarcenten in een eigen huis stopten. Door de hoge vastgoedprijzen gingen ze flink boven hun budget, maar iedereen verzekerde hen dat ze een goede investering hadden gedaan. Dat er geen geld meer over was voor de renovatie van hun nieuwe woonst, leek hen geen probleem. Ze zouden het wel een paar jaar met enkelgas, een hoogbejaarde verwarmingsketel en een wat schamel dak kunnen stellen. Dat brak hen natuurlijk zuur op zodra de gasprijzen begonnen te stijgen. Was hun factuur daarvoor al hoog, dan stelde de energieleverancier plots een maandelijks voorschot van een kleine 1000 euro voor. Daarom verwarmen ze het huis nu vooral met elektrische blaaskacheltjes en douchen ze maar om de andere dag meer.

Ook voor wie in een huurhuis woont, zijn zonnepanelen, driedubbelglas en extra isolatie doorgaans geen optie. Zoveel geld investeren in een huis dat niet van jou is, doe je gewoon niet. Als je je dat al zou kunnen veroorloven. Veel huurders halen dezer dagen dan ook al hun creativiteit uit de kast om de energiefactuur toch een beetje te drukken. Zo ken ik een alleenstaande moeder die de rolluiken de hele tijd dicht laat als extra isolatielaag op het enkelglas in haar ramen. Een andere huurder heeft de vloer van de zolder met een dikke stapel oude dekens en tuinkussens bedekt. In Nederland ontwikkelde de Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek zelfs een handleiding waarmee mensen een soort isolerend voorzetraam in elkaar kunnen timmeren. ‘Meer dan een paar latjes en wat folie heb je daar niet voor nodig’, vertelde een kennis me enthousiast. Natuurlijk is het een stap in de goede richting dat verhuurders voortaan alleen nog de huurprijs van woningen met een goed energieprestatiecertificaat (volledig) mogen indexeren. Maar dat alleen zal de energiekloof niet dichten. Zeker niet nu steeds meer mensen de eindjes amper nog aan elkaar kunnen knopen.

Zelf ga ik ondertussen op zoek naar een paar nieuwe vrienden. Leuke, boeiende, vlotte mensen mét een vast gascontract en misschien ook nog wat zonnepanelen. Veel last zullen ze van mij niet hebben. Ik eet wat de pot schaft, breng een voortreffelijke fles wijn mee en ben bereid om de hele afwas in mijn eentje te doen. Als ik maar naast de verwarming mag zitten.