‘Betaalpauze woonlening: plafond van 10.000 euro om uitstel te mogen aanvragen is veel te weinig’

‘Een bank die een reddingsboei wil gooien, moet ervoor zorgen dat die voldoende mensen bereikt. Beperk het niet tot degene die eigenlijk het water al aan de lippen hebben staan’, schrijft Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V). Ze vindt dat het plafond van 10.000 euro om uitstel te mogen vragen, omhoog moet.

Het zijn turbulente tijden: de inflatie swingt de pan uit, een tankbeurt was nog nooit zo duur en de verwarming durven we zelfs niet aanzetten uit vrees voor de factuur die volgt. Tel daar de nasleep van de coronacrisis bovenop en je krijgt een explosieve cocktail. Een cocktail waarbij gezinnen, organisaties en ondernemers zowel financieel als mentaal op hun tandvlees zitten. Vanuit de politiek wordt op alle vlakken ingezet om de crisis draaglijk te houden. Zo is ook aan de banken gevraagd om te werken aan oplossingen. Febelfin, de federatie van banken, lastte daarom de mogelijkheid om een ‘betaalpauze’ van je woning in.

Op één maand tijd zijn er al bijna 2.000 gezinnen, die door de hoge energieprijzen moeite hadden om hun woning af te betalen, die betalingsuitstel van hun lening hebben gekregen. Dat bleek uit de analyse van Febelfin. Tijdens de betaalpauze moet gedurende een jaar enkel de interesten worden afbetaald. Natuurlijk zijn er ook voorwaarden aan verbonden. Voldoe je daaraan, dan krijg je haast automatisch een betaalpauze voor je woonlening. 1500 gezinnen was dit het geval. De andere 500 voldeden niet aan alle specifieke voorwaarden, maar kregen door hun bijzondere situatie toch uitstel.

Vandaag verkeert Vlaanderen in een bijzonder grote crisis, die stilaan voor iedereen voelbaar is. Van oudsher wordt het bezitten van je eigen woning gezien als de dam tegen armoede, maar deze crisis laat weinig zekerheid overeind. Mensen die werken komen niet meer rond en sparen zit er al zeker niet in. Daarom werd door het Federaal Overlegcomité aan Febelfin gevraagd om mee te denken aan oplossingen. Hun initiatief om een betaalpauze van 12 maanden te geven is an sich lovenswaardig, maar uitstel is geen afstel. Mensen moeten dat goed beseffen. Uiteindelijk betaal je geen euro minder, integendeel.

Er voelt ook wat knagend aan het hele initiatief. Om in aanmerking te komen voor de betaalpauze, moet je aan volgende voorwaarde voldoen. De optie is enkel mogelijk voor mensen die minder dan 10.000 euro hebben staan op de spaar-, zicht- én beleggingsrekening. In de samenleving waarin we vandaag leven, eentje waarin alle kosten torenhoog zijn, is minder dan 10.000 euro hebben staan geen goed teken. Zeker niet als je een eigen woning bezit en er met je gezin woont. Ik geloof dat er meer mensen zijn voor wie een beperkte betaalpauze de financiële stress tijdelijk kan doen zakken. Het plafond van 10.000 euro om uitstel te mogen aanvragen is veel te weinig. Een bank die een reddingsboei wil gooien, moet ervoor zorgen dat die voldoende mensen bereikt. Beperk het niet tot degene die eigenlijk het water al aan de lippen hebben staan.

Banken zijn begrijpelijk geen liefdadigheidsinstellingen, maar in deze mag toch een groter hart worden getoond. Dit stuk is dan ook een oproep om die drempel van 10.000 euro te verhogen. Het zijn voor iedereen moeilijke tijden. De betaalpauze is een welgekomen initiatief op korte termijn, maar zorg dat het voor iedereen beschikbaar is die ermee geholpen kan worden.