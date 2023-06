‘Antwerpen heeft alles in huis om het zonder auto te kunnen stellen’

Gemakkelijk, comfortabel en netjes: de stad van de toekomst is autoluw. Wie heeft ‘vijf minuten politieke moed’ om de auto uit Antwerpen te bannen? En welke steden volgen nog?

Ik hoop dat Maarten Boudry in mij geen onheilsprofeet ziet. Nee, dit wordt geen vurig pleidooi voor degrowth, ik wil het over iets nog delicaters hebben: de auto. Het autogebruik onder jongeren daalt, en ook het aantal uitgereikte rijbewijzen is met 6,6 procent afgenomen.

Ikzelf heb een voorlopig rijbewijs, maar een auto heb ik niet. Ik ben een koele minnaar van het autogebruik in een stad. Ja, alléén in de stad: als je vanuit Borgloon in Brussel wilt raken, is het normaal dat je niet urenlang wilt zitten boemelen op een trein – als hij al komt opdagen. NMBS, fix your shit.

In Antwerpen hebben we de bekende (en soms vervloekte) Vélo-fietsen, waar je in zowat elke wijk verschillende ‘stations’ van vindt. We hebben treinstations die van Luchtbal tot Berchem strekken. En voor wie liever met de tram rijdt, is er naast de keuze voor tram 24, die alleen bovengronds rijdt, ook nog tram 8, die deels premetro is. Onze stad is niet altijd even makkelijk bereikbaar en er valt veel te zeggen over het niet zo performante openbaar vervoer, maar het netwerk is er wel.

En naast dat alles heb je dus de auto in de stad. Toegegeven, onder vrienden wordt er geregeld hevig over gediscussieerd. Hun vrijheid is absoluut, vinden ze. ‘Met de auto door de stad rijden, is sneller’, hoor je dan. Intuïtief kan dat kloppen. Maar reken je dan ook de tijd mee dat je een parkeerplaats zoekt, voor tig stoplichten staat, je alweer vloekend in de file aanschuift? En wat kost zo’n kar niet?

Nee, voor mij is het duidelijk: de auto in de stad is een bron van gevaar voor fietsers, en een bron van vervuiling voor iedereen met longen. Uit internationaal onderzoek is trouwens gebleken dat de luchtkwaliteit in autoluwe steden zoals Madrid en Kopenhagen stukken beter is.

Gemakkelijk, comfortabel en netjes: de stad van de toekomst is autoluw. Wie heeft ‘vijf minuten politieke moed’ om de auto uit Antwerpen te bannen? En welke steden volgen nog?

Amir Bachrouri is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Zijn column verschijnt tweewekelijks.