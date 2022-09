Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.



‘De fout van de eeuw’ stond er vrijdagochtend hyperbolisch en in grote letters in alle kranten. Het was gelukkig – zelfs in De Tijd – een advertentie van de N-VA, over de definitieve sluiting van Doel 3 aan het eind van die dag. De partij had er niets beters op gevonden dan die boodschap kracht bij te zetten met een schooluitstapje van de parlementsleden in de frisse buitenlucht van Doel. Terwijl ik de groepsfoto’s en andere kiekjes op sociale media zag passeren – Michael Freilich poseert geknield en kijkt daarbij alsof hij vreest niet meer recht te zullen raken – begreep ik weer beter waarom zo veel N-VA’ers de voorbije maanden de politiek vaarwel hebben gezegd. Valerie Van Peel was alvast in geen velden meer te bespeuren.

Als de sluiting van Doel 3 al de fout van de eeuw is, dan heeft de N-VA dat zelf pas heel recent ingezien.

Als de sluiting van Doel 3 al de fout van de eeuw is, dan heeft de N-VA dat zelf pas heel recent ingezien. Maar het wordt de meest fervente voorstanders van kernenergie in België dan ook niet makkelijk gemaakt. Van de ene kant bestaat er geen enkel ernstig plan om nieuwe centrales te bouwen, van de andere kant beweert vandaag zelfs minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dat ze niets liever wil dan de twee jongste reactoren Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Er zit voor partijen als de N-VA en de MR niets anders op dan een kernreactor te omarmen waarvan werkelijk niemand tot voor kort mogelijk achtte dat die langer dan zijn in 2003 vastgelegde sluitingsdatum kon blijven draaien. Partijvoorzitter Sammy Mahdi – dringend op zoek naar een profiel voor zijn CD&V – zat met hetzelfde probleem. Hij vond er niets beters op dan Van der Straeten uit te maken omdat ze het over de ‘scheurtjesreactor’ Doel 3 had en minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) zover te krijgen om een veiligheidsrapport van het FANC ondersteboven voor te lezen aan journalisten.

Op het moment dat de wereld doodsbenauwd afwacht wat een wanhopig Russisch leger met de kerncentrale in Zaporizja kan aanrichten, is het voor partijen als de N-VA en de CD&V helemaal verboden om vragen te stellen over de veiligheid van zo’n reactor-naast-de-deur. Het zijn ook wel die partijen die zelfs geen hoogspanningskabel meer door West-Vlaanderen getrokken krijgen. Daar mochten de lokale burgemeesters een eigen expert aanwijzen om een zoveelste onderzoek te verrichten naar de veiligheid van de Ventilus-aansluiting voor windenergie van de Noordzee. Natuurlijk, als zelfs dat niet meer lukt, zou het goed kunnen dat we Doel 3 straks echt weer nodig hebben.